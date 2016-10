«Juhan Partsi küsimus on olnud päevakorral juba peaaegu aasta ja on ilmselgelt ebaproportsionaalselt tähelepanu pälvinud ja aega nõudnud. Eks selle põhjuseks on eeskätt see, et see protsess läks algusest peale täiesti valedele radadele,» ütles Ossinovski esmaspäeval BNS-ile.

«Üldiselt on ju nii, et kuna valitsus otsustab asju konsensuslikult, siis tasub asju enne ikka partneritega kokku leppida, kui avalikke initsiatiive teha. Rahandusminister tollal arvas teisiti ja hakkas avalikku väitlust pidama, mis on nii suhteid pingestanud kui ka seda protsessi venitanud,» selgitas SDE esimees.

Valitsus nimetas esmaspäeval Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikme Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks.

«Tõsi on see, et viimase aasta jooksul oleme näinud seda, kuidas IRL on soovinud mitmeid oma tipp-poliitikuid poliitikast väljutada erinevatele mittepoliitilistele ametikohtadele, aga see, miks see nende arvates mõistlik on, eks seda tuleb nende käest küsida,» kommenteeris Ossinovski IRL-i järjekordse juhtpoliitiku lahkumist poliitikast.

«Nüüd saab selle küsimuse lahendatud ja saab liikuda edasi olulisemate sisepoliitiliste teemade juurde. Neid seal ootab valitsuskabineti järjekorras tükki kakskümmend,» lisas Ossinovski. «Minu jaoks tervise- ja tööministrina ootab põhimõttelisi otsuseid tervishoiu rahastamise tuleviku küsimus, jätkuvalt on üleval alkoholipoliitika karmistamise pakett, mis ei ole juba pikka aega kusagile liikunud,» rääkis sotside liider. «Eks teiste ministrite haldusalades on neid [olulisemaid teemasid] ka kümneid,» lisas minister.

Ossinovski teatas esmaspäeval pärast valitsuse otsust, et sotsiaaldemokraadid andsid Partsi Euroopa Kontrollikotta nimetamise osas järele, et Eesti ei takerduks sellesse vastasseisu ja saaks edasi liikuda. «Sotsiaaldemokraatide ega minu enda arvamus Juhan Partsist ei ole ajaga muutunud. Muutunud on olukord. Valides Kersti Kaljulaidi presidendiks teadsime, et peame seejärel kiiresti leidma ka kontrollikoja liikme. Alates tänasest on küsimuse all Eesti Vabariigi rahvusvaheline usaldusväärsus. Et Reformierakonna ja IRL-i ühisliit selles küsimuses on murdmatu, otsustasime sel korral astuda sammu tagasi, et Eesti saaks minna edasi,» ütles Ossinovski erakonna pressiesindaja vahendusel.