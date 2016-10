Olga Ivanova: Lasnamäe piirkonna liikmed on Keskerakonnas toimuva pärast mures

Piirkonna juhatuse liikmete nimel pöördumise saatnud Ivanova rõhutab muu hulgas sarnaselt ülejäänud Savisaare toetajatega, et seekord peaks Keskerakonna erakorralisel kongressil osalema suurem liikmete arv. Nii loodavad Savisaare toetajad, et partei juhil on võimalik saavutada suurem toetus.

Lasnamäe piirkonna juhatuse pöördumine:

«Lasnamäe piirkonna juhatuse liikmed väljendavad muret seoses Keskerakonna sees toimuvaga. Eesti Keskerakonna suur eelis teiste poliitiliste jõudude ees on alati olnud võimekus ühendada ühiskonda, mitte seda lõhkuda. Tänasel päeval arengud erakonna sees aga ohustavad erakonna ühtsust. Selleks, et erakond saaks tervikuna edasi liikuda, on ilmselgelt vaja kokku kutsuda erakorralist kongressi, mis oleks arvuliselt suurem kui eelmisel aastal.

Kuna olukord on kriitiline, siis erakonna suurima piirkonna juhatuse liikmed leiavad, et igasugused arvamused seda laadi, et keegi meie erakonnas on üleliigne või meie oleme valmis Keskerakonna poliitikutest loobuma, on häbiväärne.

25 aastat on Keskerakond olnud arvestatav poliitiline jõud ühiskonnas. Erakonna toetus valijate seas on aastast aastasse kasvanud. Kogu selle aja on Edgar Savisaar olnud erakonna esimees ning hea meelega tunnistame seda, et tema panus erakonna arengusse ja populaarsusse on vaieldamatult suur. Erakonna esimehe isiklikud häälterekordid aitasid kaasa nii Tallinnas linna võimul püsimisele kui ka sellele, et eelmistel riigikogu valimistel ainult Eesti Keskerakond sai ühe mandaadi juurde ning moodustas 27 liikmelise fraktsiooni.

Meie, sellele pöördumisele allakirjutanud, ei ole nõus Eesti suurima, 15 000-liikmelise erakonna lõhkumisega. Oleme selle ehitamisele kõik jõudu mööda kaasa löönud.

Keskerakond on tasakaalustanud sotsiaalselt viltu vajuvat ühiskonda, seisnud alati nõrgemate huvide eest ja kaitsnud kaitsetuid. Me tahame, et nii jätkuks see ka tulevikus ja võimas Keskerakond kestaks kaua. Seega väljendame oma toetust erakonna esimehele Edgar Savisaarele ning ootame korrektset ja õiglast kongressi!»