Video: vaata, kuidas kaitseväe uued lahingumasinad polügoonil hullavad

Kuna Holland otsustas armee pealt raha kokku hoida, tuli osa relvastusest maha müüa ning nii avanes Eestil võimalus osta 113 miljoni eest 44 lahingumasinat. 7. novembril jõudsid neist esimesed 12 kohale ja täna olid roomikutel soomusmasinad ajakirjanikele käega katsuda ja silmaga vaadata.

Alustades masina ninast, tuleb märkida, et see peab vastu 30 mm soomustläbistavale mürsule. Kuulikindlat kapotti paotades on raske mööda vaadata gigantsest turbost, mille abil saadakse 16-liitrisest Scania mootorist kätte 595 kW. Tänu sellele saab 35 tonni rauda, laskemoona, kõikvõimalikke sensoreid ja kümme inimest liikuda kuni 72 km/h ja ühest tankimisest jätkub 600 km läbimiseks.

Kuigi soomuki juhtimine olevat nii lihtne, et selle manööverdamine saab käppa juba 15 minutiga, ei lubatud ühelgi ajakirjanikul testida masina kurvisuutlikkust ja kiirendusomadusi U-kujulise «rooli» taga. Selle asemel said kõik huvilised läbida väikese ringi valge terase ja võimlemismatti meenutava materjaliga polsterdatud salongis.

Sujuv sõit roomikute lõgina saatel

Enne sõidu algust tuli pähe panna kiiver ja samuti oli kohustuslik kinnitada end turvavööga tooli külge, mis miinist üle sõitmise korral jätvat sõitja selgroo enamvähem terveks. Koos kaitseministri ja Hollandi saadikuga Tapa linnaku künkaid, kraave ja mudamülkaid vallutades tekitas kõige rohkem imestust see, et sõit raputas märksa vähem, kui Tallinna tänavatel auto või rattaga sõites.

CV90 puhul luksuslikkusest rääkida oleks aga ilmne liialdus, sest roomikutega kaasnev lõgin on suurtel kiirustel nii vali, et kaassõitjaga jutu ajamine näib armsa pantomiimina. Ja kuna õues toimuvat näeb ainult läbi kitsaste pilude, pole suuremal osal meeskonnast õrna aimugi, kuhu parasjagu minnakse.

Õnneks on soomuki meeskonnal ümbritsevast märksa parem ülevaade. Selleks on nende käsutuses laserkaugusemõõtja ja soojuskaamera, mis leiab vastase sõduri nelja ja sõiduki kümne kilomeetri kauguselt.

CV90 varustatud 35millimeetrise pearelvaga Bushmaster III, mille moon suudab rahustada vastase tanke ja muid sõidukeid, samuti lennumasinaid ja jalaväelasi nii lagedal kui ehitistes, kusjuures laskeulatus on 4 km ja kiirus 200 lasku minutis. Vastase tervitamiseks on meeskonna käsutuses ka 7,62 mm kuulipilduja.

Suitsukatte all uttu tõmbamine

Kui peaks juhtuma, et vastane on CV90 laseriga sihikule võtnud, annab soomuk sellest juhile teada ja laseb vajaduse korral ise automaatselt välja suitsukatte, et selle varjus uttu tõmmata.

Kuna tegemist on tehnika viimase sõnaga, siis ajateenijate kätte neid masinaid ei usaldata. Kel aga CV90-te vastu huvi on, peab kaaluma Scoutspataljoniga liitumist. Nimelt vahetavad lahingumasinad välja praegu scoutside kasutuses olevad SISU XA-188 ratassoomukid.

Lisaks CV90-tele jõudis möödunud nädalal Eestisse ka üks Leopard 1 baasil ehitatud nn naastetank. Värske tehnika jääb paiknema 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakusse, kus Hollandis ja Soomes õppinud instruktorid alustavad oktoobris mehaanikute ning jaanuaris meeskonnaliikmete väljaõpet.

Lisaks 44 lahingumasinale ostis Eesti Hollandilt kuus eriotstarbelist tanki, mis saabuvad Eestisse aastatel 2016-2018. Lisaks on Eesti sõlminud lepingu 37 CV90 platvormil valmistatud toetussoomuki soetamiseks, millest enamiku on 1. jalaväebrigaad juba kätte saanud.