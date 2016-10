EAS määras aastatel 2004-2006 Euroopa Liidu struktuurifondide turismiobjektide rajamise ja turismitoodete turunduse toetamise meetme raames toetused 48 projektile. Tagasinõudeid on EAS esitanud neljale projektile, mille hulka kuulub ka Ärma talu.

Neist neljast projektist on vaid Ermamaa turismitalu arendamise projekti puhul rakendatud osalist tagasimakset, ülejäänud kolmel juhtumil on toetus tagasi nõutud täies mahus, ütles EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt Postimehele.

Ta selgitas, et ülejäänud kolme toetuse tagasinõude puhul oli tegemist rikkumistega. Kahe projekti puhul ei vastanud kuludokumendid nõuetele ja ühe projekti puhul jäid osad tegevused ellu viimata.

Toomas Hendrik Ilves otsustas mitte hakata kasutama endale kuuluvat Ärma talu presidendiameti lõppemise järel turismitaluna ning ta maksis riigile tagasi 19 000 eurot ehk kümnendiku saadud toetusest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitas OÜle Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, pärast Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. OÜ Ermamaa sai 2006. aastal EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest 190 392 eurot toetust, mis oli mõeldud Viljandimaal asuva Ärma turismitalu arendamiseks.

Toomas Hendrik Ilves esitas kirjaliku soovi mitte kasutada toetusega rajatud talu alates 1. jaanuarist 2017 sihtotstarbeliselt. Seetõttu esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus OÜle Ermamaa tagasinõude lähtuvalt EASi juhatuse 30. märtsi 2012 otsusest, mille kohaselt küsib EAS toetuse osaliselt tagasi. Nimetatud otsuses arvestati ka asjaoluga, et OÜle Ermamaa kuuluv Ärma talu on võõrustanud presidendi ametisoleku aja jooksul arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.

EASi juhatuse liikmed olid 30. märtsil 2012 langetatud otsuse ajal Maria Alajõe, Ülari Alamets, Kristjan Kitvel ja Tarmo Leppoja.

EASi juhatus märkis 2012. aastal langetatud otsuses, et kuigi Toomas Hendrik Ilvese presidendiametis oleku ajal ei ole Ärma talus turismitegevust toimunud, on toetuse saaja OÜ Ermamaa täitnud projekti eesmärgi osaliselt ning tutvustanud Eestit kui turismi sihtkohta ning olnud avatud presidendi külalistele, kellele on pakutud projekti äriplaanis lubatud teenuseid.

«EAS leiab, et Toetuse saajalt tuleb saadud toetus osaliselt tagasi nõuda juhul, kui toetuse saaja ei asu toetuse eest ehitatud ja renoveeritud vara sihtotstarbeliselt kasutama pärast takistava asjaolu äralangemist ehk hiljemalt 1. jaanuaril 2017. Olles 15. märtsil 2012 ära kuulanud toetuse saaja arvamuse, on EAS seisukohal, et kuna toetuse saaja on osaliselt täitnud projekti eesmärgi, on põhjendatud tagasinõue summas 10 protsenti projektile eraldatud toetusest,» seisab EASi juhatuse otsuses.

EASi juhatus märkis oma otsuses ka seda, et president võõrustas aastatel 2007-2011 kokku 1056 ametlikku külalist ning umbes 3000 mitteametlikku külalist. «Seega leiab toetuse saaja, et on kaasaaidanud Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisele,» seisab dokumendis. EASil puuduvad andmed selle kohta, kui palju võõrustas Toomas Hendrik Ilves Ärma talus külalisi oma teisel ametiajal.

OÜ Ermamaa renoveeris Euroopa Liidu toetuse abil Ärma tallu hoone, milles asuvas külalistemaja, raamatukogu ja konverentsikeskus. Keskust on sihtotstarbeliselt kasutatud 13. märtsist 2006 kuni augustini 2007 ehk 17 kuud. Toetuse tingimuste kohaselt pidi OÜ Ermamaa pidama Ärmal turismitalu vähemalt viis aastat ehk veel 43 kuud.

Toomas Hendrik Ilves oleks toetuse tagasimaksmisest pääsenud, kui Ärma talus peetaks turismitalu 1. jaanuarist 2017 kuni 31. juulini 2020.

OÜ Ermamaa asutas presidendi abikaasa Evelin Ilves 11 aastat tagasi. 2015. aastal, kui toonane presidendipaar teatas, et lahutavad abielu, andis presidendi kantselei teada, et Ärma talu jääb Toomas Hendrik Ilvese ainuomandisse.