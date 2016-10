«Muidugi olen ma pettunud,» tunnistas Kallas Äripäevale antud intervjuus.

Uue partei loomise idee kohta küsides Kallas esialgu vakatas, ei kinnitanud ega lükanud seda võimalust ka ümber. «Ma ei taha öelda ka, et see täiesti välistatud on, aga on vara veel. Peab mõtlema,» otsis tipp-poliitik sobivaid sõnu. Ta lisas, et tema jaoks on hetkel võtmekohaks see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte.

Pikemalt loe Äripäevast.

Õhtul kinnitas Kallas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et uut erakonda ta siiski ei tee. «Ei tee, see on intellektuaalselt huvitav arutelu sellise võimaluse üle, aga uue erakonna loomine on väga raske. Sellist plaani mul pole,» vastas ta küsimusele uue partei asutamise kohta.

«Pigem ma ikka mõtlen, kuidas Reformierakonda natuke mõjutada selles suunas, mis mulle südamelähedane on,» ütles ta varem ERRile.

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat ütles partei teatel, et erakond toetas Kallast nii riigikogus kui valimiskogus. «Mõlemas sai Siim Kallas parima tulemuse ja tänas erakonda toe eest. Seetõttu on kummaline tema tänaseid väljaütlemisi lugeda,» lausus ta.

Nebokat ütles end inimlikult mõistvat, et Kallas on kibestunud, et ta ei saanud presidendiks. «Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne,» märkis ta.

Ometigi ihaldab tema sõnul pidevalt keegi sõprust Kremli-meelsuse esindajaga, nimetades seda rahulolematuseks erakonna juhtimisega. «See ongi see põhiline erimeelsus, pole ju ammu saladus, et Siim Kallas, Rein Lang ja mõned veel on Hundisilmal külalised olnud. Erakond seda ei poolda ja nii ka jääb,» kinnitas peasekretär.

Nebokat lisas, et kui Kallas ei ole sellega rahul või on pettunud Eesti rahva või valijameeste otsuses, siis soovitab ta tal kindlasti aja maha võtta, sest kibestumisega saab sündida vaid halbu asju ja ebaõnnestunud ütlemisi.