«Olen palunud ennast kurssi viia suures piires selle teemaga ja just nimelt seetõttu, et läbi meedia ta ei tundu õiglane,» kommenteeris Oviir «Terevisioonile», kirjutab ERRi uudisteportaal.

Oviiri sõnul tuleb arvesse võtta, on Ärma talule antud toetus jäi struktuurifondide esimesse perioodi, kus reeglid olid absoluutselt teistsugused. Täna olevat reeglid oluliselt karmimad ja ka toetuste sihtotstarbelist kasutamist järgitakse terasemalt.

«See on protsess, mis ei näe hea välja. Samas nende paberitega tutvudes mulle tundus, et seal ei ole EAS ühtegi rikkumist teinud,» tõdes minister ja rõhutas, et ajal, mil toetust taotleti, ei olnud Ilves president ega osanud ilmselt selle võimalusega üldse arvestadagi.

Postimees kirjutas eile, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on nõudnud aastatel 2004-2006 välja makstud Euroopa Liidu turismimeetme toetusi tagasi neljal korral ning Ärma talu on nende seas ainus, mille puhul on rakendatud osalist tagasimakset.

EAS määras aastatel 2004-2006 Euroopa Liidu struktuurifondide turismiobjektide rajamise ja turismitoodete turunduse toetamise meetme raames toetused 48 projektile. Tagasinõudeid on EAS esitanud neljale projektile, mille hulka kuulub ka Ärma talu.

Neist neljast projektist on vaid Ermamaa turismitalu arendamise projekti puhul rakendatud osalist tagasimakset, ülejäänud kolmel juhtumil on toetus tagasi nõutud täies mahus, ütles EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt Postimehele.