Kodanik tänavaküsitluses: Ilvese Ärma talu ümber keerlev tekitab riigist võõrandumist

Enamus Tallinna tänavatel küsitletutest mõistis juhtunu hukka, kuid oli ka neid, kes arvasid, et teema kohta pole veel piisavalt informatsiooni. Üks inimene arvas ka, et Ilves on lihtsalt nutikas olnud.

«Sellise tähtsa isikuna ta ikkagi peaks võtma vastutuse ja selle tagasi maksma,» oli Kristiina veendunud. Selle kohta, et Ilves turismitalus vaid oma külalisi vastu võttis, nentis neiu, et sisuliselt on see rahvale valetamine.

Siim aga ei rutanud järeldusi tegema ning arvas, et peaks lähemalt uurima, kui sihtotstarbeliselt seda talu kasutati. Siim arutles, et ehk on Ilvese leebemate tingimuste taga see, et ta on meie endine riigipea.

«Ta on võrdsematest võrdsem,» oli Ingrid nördinud, et endisele presidendile teistsugused reeglid kehtivad kui tavakodanikele. «Aga iga selline järjekordne toiming tekitab muidugi võõrandumist riigist," lisas proua.

«Siin võib spekuleerida, kas see on õige või mitte,» arutles Deniss, kuid jõudis järeldusele, et ilmselt seaduse järgi see ongi õige. «Ta tegi sellist trikki, et rentis talu enda käest ja sai seda toetust - see näitab ainult, et inimene on sisuliselt tark ja oskab kasutada neid trikke...,» nentis Deniss muiates.

Toomas Hendrik Ilves otsustas mitte hakata kasutama endale kuuluvat Ärma talu presidendiameti lõppemise järel turismitaluna ning ta maksis riigile tagasi 19 000 eurot ehk kümnendiku saadud toetusest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on nõudnud aastatel 2004–2006 välja makstud Euroopa Liidu turismimeetme toetusi tagasi neli korda ning Ärma talu on nende seas ainus, mille puhul on nõutud vaid osalist tagasimakset.