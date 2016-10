Siim Kallase Nebokatile saadetud vastus:

«Austatud hr. Nebokat!

On klassikaline demagoogiavõte – kui poliitik midagi ütleb, mis ei meeldi, siis sildistatakse ta kohe: kibestunud, solvunud, vihane, tige jne. See tähendab, põhjus on inimeses, mitte probleemides.

Kõigepealt mõned õiendused. Ma ei ole pettunud selles, et ma ei saanud presidendiks, vaid selles, kuidas president lõpuks ametisse pandi. Kersti Kaljulaidi toetan ma isiklikult igati ja soovina talle edu.

Teiseks väärivad nähtavasti lahti rääkimist väited erakonna toetusest minu kandidatuurile. Tõepoolest, ma nägin, kuidas mind toetas suur hulk erakkonna liikmeid nii fraktsioonis, juhatuses ja ka piirkondades. Ma olen nendele väga tänulik. See oli innustav. Kui aga oluline grupp erakonna juhtivaid liikmeid tegutseb kuni lõpuni valijameeste seas aktiivselt minu vastu, siis pole põhjust rääkida erakonna kui terviku ühtsest positsioonist ja tugevast toetusest.

Minu süüdistamine Kremli-meelsuses on kahtlemata ebatavaline. Kas see oli mõeldud naljana? Kui ei, siis on tegemist erakordselt tõsise süüdistusega.

Süüdistatav peab saama ennast kaitsta. Ka presidendivalimiste aspektid väärivad erakonnasisest arutelu.

Sellest lähtuvalt teen ettepaneku arutada süüdistust minu Kremli-meelsuses ja muid lahkarvamusi erakonna juhatuses minu osavõtul niipea, kui võimalik.

Siim Kallas

Reformierakonna auesimees»

Nebokati vastus Kallasele

Vähem kui tund aega hiljem saabus Reimo Nebokati juba teine täna Siim Kallase suunas saadetud pöördumine.

«Hea Siim Kallas,

Tegime koos pingutusi, et saaksid Presidendiks. Sa tänasid erakonda, meeskonda ja mind avalikult, hindan seda.

Erakonnas oli erinevaid arvamusi, tõsi. Südametunnistuse vabadus on Reformierakonnas olemas. Mäletad, kui soovitasid inimestel leida teine erakond, kui midagi ei meeldi? Saades aru, et see tõukab inimesi eemale, korraldasime koos Sinu vabanduse avalikult. Kuid küllap see siiski tõukas, mitte ei tõmmanud kokku. Sul endalgi oli kahju kogemata väljaöeldu pärast.

Nüüd Kremli-meelsusest. Kremli-meelseks pean oma sõnavõtus Edgar Savisaart. Meest, keda ajakirjanduses on nimetatud mõjuagendiks! Oleme juba 2007 teinud selge valiku, et temaga ja selle meelsusega koostööd ei tee. Sinu presidendikandidaadiks saamisel ütlesime selle selgelt välja. Ka ise mõistsid seda peale temaga kohtumas käimist, et see ei saa olla ühisosa. Edgar Savisaare pooldajate unenägu, et kui just Sina saaksid presidendiks, annaks President talle võimalikul süüdimõistmisel armu, ei olnud meile kellelegi mõeldav.

Seega, arutame. Kuid Edgariga koostööd mitte. Mina, nagu paljud meil, loodan, et uued Keskerakonna liidrid teevad sellest Eesti-meelse erakonna. Kuid ootame nende otsused enne ära, võib juhtuda, et juhivahetus ei too muutust poliitikas, kuid see pole meie määrata.

Sinu enda Äripäeva intervjuu lõpus ütlesid, et tuleks aeg maha võtta. Ma ei oskaks seda paremini sõnastada. Erakonna meeskond tegi Sinu Presidendiks saamiseks palju tööd. Kui erakonna auesimees ütleb, et tahaks uut erakonda, sest eelmine ei taganud talle kokkuleppeid Edgariga või Eesti rahva toetust, siis vabanda, aga armastust väevõimuga ei saa.

Seepärast arutame, hea, et sain vastata.

Lugupidamisega,

Reimo Nebokat

Reformierakonna peasekretär»

Pettunud Kallas ja Nebokati kriitika

Presidendivalimistel ebaõnnestunud Siim Kallas tunnistas Äripäevale antud intervjuus, et on pettunud. Uue partei loomise idee kohta küsides Kallas esialgu vakatas, ei kinnitanud ega lükanud seda võimalust ka ümber. Ta lisas, et tema jaoks on hetkel võtmekohaks see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte.

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat teatas seejärel täna hommikul, et erakond toetas Kallast nii riigikogus kui valimiskogus. «Mõlemas sai Siim Kallas parima tulemuse ja tänas erakonda toe eest. Seetõttu on kummaline tema tänaseid väljaütlemisi lugeda,» lausus ta.

Nebokat ütles end inimlikult mõistvat, et Kallas on kibestunud, et ta ei saanud presidendiks. «Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös. Savisaarega oleme koostöö välistanud 2007. aastast. Pronksiöödel tegi tema oma valiku ja see ei olnud Eesti-meelne,» märkis ta.

Ometigi ihaldab tema sõnul pidevalt keegi sõprust Kremli-meelsuse esindajaga, nimetades seda rahulolematuseks erakonna juhtimisega. «See ongi see põhiline erimeelsus, pole ju ammu saladus, et Siim Kallas, Rein Lang ja mõned veel on Hundisilmal külalised olnud. Erakond seda ei poolda ja nii ka jääb,» kinnitas peasekretär.

Nebokat lisas, et kui Kallas ei ole sellega rahul või on pettunud Eesti rahva või valijameeste otsuses, siis soovitab ta tal kindlasti aja maha võtta, sest kibestumisega saab sündida vaid halbu asju ja ebaõnnestunud ütlemisi.