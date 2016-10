Riik kaalub Pärnu lennujaama renoveerimist

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on lennujaam piirkonna majanduse arenguks sama tähtis nagu korras maantee ja raudtee, teatas Pärnu linnavalitsus BNSile.

«Jätkusuutlikuks arenguks vajab Pärnu kindlasti kolme ühendust ehk maismaa-, õhu- ja raudteetransporti, ent täna on meil praegu puudu olevast lennuühendusest kõige rohkem võita,» ütles Kosenkranius. «Samuti on positiivne, et riik tuleb meile appi ka Via Baltica remontimisel.»

Majandus- ja taristuministri Kristen Michali sõnul on lähiajal mitmeid teedeprojekte Pärnu suunal ees ning ollakse valmis investeerima ka teistesse ühendustesse.

«Meil oli europrojektides üks võimalik variant Lelle - Pärnu raudtee rekonstrueerida. Kui Pärnu piirkonna juhtidel ja ettevõtjatel on tahtmine kasutada vahendeid hoopis lennujaama investeeringuteks või Pärnu maantee laiendamiseks, siis oleme kindlasti valmis seda kaaluma ja meetmeid üle vaatama,» sõnas Michal.

Järgmise sammuna vaadatakse Michali sõnul üle kõigi osapoolte reaalsed võimalused panustamiseks, täpsustatakse investeeringu suurus ning siis saab teha konkreetsed otsused.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esimehe Lauri Luuri sõnul on ka kiire raudtee Pärnumaa pikaajalistes plaanides olulisel kohal. «Ootame pikisilmi Rail Balticu tulemist, sest raudteeühendusest nii Tallinna kui ka Euroopaga saab Pärnu ainult võita,» ütles Luur. «Kuna Rail Balticut tuleb veel mitu aastat oodata, on täna lisaks lennujaama renoveerimisele arukas korda teha Via Baltica. Näeme, et reaalselt töötav lennujaam aitab vähendada Pärnu sesoonsust ja tugevdada konkurentsivõimet globaalselt turismiturul.»

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ütles, et Pärnule on olulised nii Via Baltica, Rail Baltica, sadamad kui ka lennujaam. «Kui vaadata pikemat perspektiivi, tahame olla parimate ühendustega piirkond Eestis. Kui rääkida maantee remondist ja ohutuse suurendamisest, siis esimeses etapis võiks riigi toetuse abiga kaasajastada ohtliku Via Baltica Pärnu-Uulu lõigu,» rääkis Kaljuste.

«Investeeringuid vajavaid Via Baltica lõike on Pärnumaal veelgi: näiteks võiks lähema viie aasta jooksul ehitada maantee neljarealiseks kuni Pärnu-Jaagupini. Pärnusse võiks välja areneda logistikakeskus, millest saaksid otsest kasu nii maakond kui ka Eesti riik.»