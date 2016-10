Volikogu istungil tegi esmalt ettekande erakonna esimees Edgar Savisaar, kes rääkis poliitilisest olukorrast, ning seejärel andis partei juhatusse kuuluv Taavi Aas ülevaate OÜga Midfield sõlmitud garantiikirjadest ja Harju maakohtu määrusest, millega on erakonna Toompea-kinnistutele seatud arbitraažikohtus peetava vaidluse ajaks enam kui 800 000-eurone hüpoteek.

Presidendivalimiste kampaaniast tegid kokkuvõtte valimistel kandideerinud Mailis Reps ja peasekretäri kohuseid täitev Jaak Aab. Repsi sõnul andis kampaania kinnitust, et presidendivalimiste kord vajab muutmist. «Keskerakond on aastaid rääkinud otsevalimiste vajalikkusest ning seekordse kampaania järel tunnistavad seda ka mitmed teised erakonnad. Rahvas peab valima endale ise riigipea, sest vaid nii saame erakondade mängudest sõltumatu presidendi,» ütles ta ning avaldas lootust, et juba algatatud põhiseaduse muudatus leiab riigikogus toetust.

Volikogu viimaste aastate tegevusest andis keskerakondlastele ülevaate volikogu senine juht Kalev Kallo. Kallo asemele valis Keskerakonna volikogu ka uue esimehe, kelleks sai 106 häälega riigikogu liige Kersti Sarapuu. Tema vastaskandidaat Peeter Ernits kogus 51 häält.

Sarapuu ütles volikogu ees peetud kõnes, et asub aktiivselt koostööd tegema kõigi piirkondade ja osakondadega. «Keskerakonna volikogu on justkui erakonna selgroog, mis ühendab kõiki meie piirkondi ning aitab hoida erakonda õigel kursil. Selleks, et tagada volikogule adekvaatne ülevaade meie erakonnas toimuvast, luban korraldada regulaarseid kohtumisi maapiirkondades ja olla aktiivses suhtluses meie volikogu komisjonidega,» ütles ta ning avaldas soovi kaasata senisest enam inimesi erakonna juhtimisse.

Koosoleku algul jagasid rivaalitsevad leerid oma kandidaadi toetuseks ka lendlehti. Savisaar kirjutas Ernitsa toetuseks, et tunneb Ernitsat ammusest ajast ning ta on alati olnud otsekohene, tasakaalukas ja väga hea suhtleja. Tema sõnul on Ernits näidanud oma võimekust Tartumaa piirkonda juhtides. «Keegi ei uskunud, et ta alustava tulijana seesuguse vastutusrikka tööga hakkama saab, aga sai!» märkis Savisaar. «Peetri poolt hääletades annad hääle erakonna ühtsuse säilimise poolt. Peetri poolt hääletades näitad, et eelistad erakonda, kus räägitakse omavahel, erakonnale, kus kasutatakse hoolimatuid jõuvõtteid.»

Brošüür, mida jagati Sarapuu toetuseks, kandis pealkirja «Valime Keskerakonna volikogule erakonda ühendava juhi».

Samuti valib volikogu endale täna aseesimehed ning arutab Keskerakonna erakorralise kongressi korraldamist ja selle päevakorda. Juhatuse ettepaneku kohaselt peaks kongress toimuma 5. novembril Paides.