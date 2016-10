Enda versiooni Keskerakonna 2014. aastal Paavo Pettai ettevõttele OÜ Midfield antud kahe garantiikirja kohta Toobal avada ei taha. «Ma olen seda teemat kommenteerinud. Ma olen öelnud, et ma olen sellest erakonna juhatuse liikmetega rääkinud ja teeme nii, et aitab sellest,» lausus ta.

Toobal rõhutas, et teda ei huvita, et endine koduerakond püüab teda ainuisikuliselt garantiikirjade andmises patuoinaks teha. «Las jääda see mulje, mis kellelgi jääb, mind see ausalt öeldes väga ei huvita. Mind ei huvita, mida arvab inimene tänavalt minust, ma ei ole poliitik. Ma ei pea hääli koguma ega kellelegi vähem või rohkem meeldima,» ütles ta.

«Mind huvitab see, mida teavad need, kes on erakonnas otsustamise juures ka täna. See on minu jaoks tähtis. Nemad seda teavad ja rohkem ei ole vaja, et keegi midagi arvaks,» jätkas praegune Kildu ratsakeskus-külalistemaja juhatuse esimees.

«Igaüks räägib seda, mida ta tahab rääkida. Ja nii ongi. Just.»

Keskerakonna liider Edgar Savisaar kinnitas laupäeval volikogu ees, et tema ei teadnud Priit Toobali antud garantiikirjadest Paavi Pettaile mitte midagi, ja süüdistas Toobalit, et see tema selja taga sellise rumalusega hakkama sai.

Keskerakonna fraktsiooni liige, riigikogulane Toomas Vitsut märkis, et Savisaar mitte ainult ei distantseerinud ennast, vaid süüdistas aktiivselt oma peamist endist kaastöötajat Priit Toobalit.

Vitsut märkis, et eks see annab aimu, kuidas Savisaar käitub nendega, kes talle ustavad on.

Vitsut lisas, et võimalus, et Savisaar garantiikirjadest ei teadnud, on erakonna juhtumisstiili arvestades äärmiselt vähetõenäoline. «Naeruväärne,» täpsustas Vitsut.

Priit Toobalit volikogu ees ennast kaitsmas ei olnud.