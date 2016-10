Maanteeamet hoiatab hommikuse libeduse eest

Vaatamata teehooldajate valmisolekule ja tegevusele võivad teed öösiti ning varahommikuti libedad olla, mistõttu ohutult sihtpunkti jõudmiseks tuleb võrreldes suvega varuda rohkem aega, teatas maanteeameti esindaja reedel.

Viimasel kolmel ööl on riigiteedel tehtud selle hooaja esimesed libedustõrjed.

Maanteeamet teehoolde tellijana kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed järsku libedaks muutuda. Seetõttu on sõidukiiruse valimine eriti oluline – lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik, märkis maanteeameti esindaja.

Teekasutaja ootused talvisteks sõidutingimusteks on viidud väga kõrgele, kuid sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena.

Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus, meenutab maanteeamet. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Tasub kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.

Maanteeamet tuletab meelde, et kuigi talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, siis keegi eraldi korraldust rehvivahetuse aegade kohta ei anna ning iga juht peab ise otsustama ilmastikuolude ja oma igapäevase teekonna põhjal, millal ta seda teeb. Lähipäevadel varahommikusi sõite tehes tasub eelnevalt hinnata, kas rehvid on ikka väljasõiduks sobivad.