«Ma arvan küll, et Edgar Savisaar oleks õige inimene erakonna esimehe kohal,» põhjendas Marika-Tuus Laul oma otsust.

Lihtliikmed on Savisaare taga

Tuus-Laul lükkas ümber ka kuulduse, et erakond oleks justkui pooleks. «Siin on pooleks ikkagi ainult juhtkond, lihtliikmed on ikkagi valdavalt Savisaare taga.» Samuti ei usu ta, et Ratasel Savisaarest rohkem toetust oleks. Maakondades ringi liikudes on Tuus-Laul näinud allkirjade andmist ning saab seda selle põhjal kinnitada. «Inimesed kujutad erakonda ikkagi ainult koos Savisaarega. Savisaar on ajalooline kuju – praegu ei kujuta küll teistmoodi ette.»

Kongressile Savisaare toetajaid ei lasta

Tuus-Laul möönis, et ei tea, kui palju rahvast kongressile tuleb, kuid on kindel, et paljud liikmed on pahased kombineeritud nimekirjade pärast. «On eelnevalt väga detailselt kindlaks tehtud, keda sa toetad. Kui sa toetad Savisaart, siis sind pole kohale toodud.» Seda on Tuus-Lauli sõnul igal sammul näha. «Aidake, et kuidas mina siis ei saa nimekirja... Ma olen alati käinud kongressidel ja tahan öelda sõna sekka, aga mind kaasa ei võeta,» kirjeldas ta kõnesi, mis talle erakonna liikmetelt tulnud.

Inimesed on hirmul

Veel tõi Tuus-Laul välja piirkondade häältevahetuse probleemi, mis teda häirib. «Mina annan hääled sulle ja sina mulle, sisuliselt need nimekirjad, mis on maakondadest esitatud, on justkui koopiapaberiga tehtud,» nentis ta ning lisas, et inimesed on hirmul.

Tuus-Lauli sõnul on Jaak Aab praegu võetud tööle selleks, et olla Simsoni asja-ajaja ja partei lõhestaja. «Terved bürood töötavad selleks, kuid Edgar on praegu üksi.» Tuus-Lauli häirib, et seda tehakse ajal, mil Edgar on alles haigusest välja tulnud. Talle tundub veel selle juures eriti kummalisena asjaolu, et seda teevad Edgari oma õpilased. „Edgar ei ole neid niimoodi õpetanud nuga selga lööma kellegile.»

Tuus-Laulile jääb selgusetuks, miks üldse erakorralist kongressi korraldatakse, kuid mõistab, et teatud seltskond ei ole rahul tulemustega ning tahavad ise võimule saada. «Savisaar võitis aasta tagasi ja järgmine korraline kongress peaks olema aasta pärast.»

Kahtleb demokraatias

«Põhikirja tehakse ringi, kus põlistatakse oma võim,» selgitas Tuus-Laul. Volikogu aseesimehed on meil praegu valitavad, kuid põhikirja uue projekti järgi määrab volikogu esimees endale ise asetäitja, selgitas ta. Kas see on siis demokraatia, küsib Tuus-Laul. «Muidu on ju rahvas saalis ja valib ise volikogu liikmed, aga nüüd teisiti.» Kõik selleks, et oma võimu kinnistada, nentis ta. Tuus-Lauli sõnul ei ole see, mis praegu toimub, jõuga tehakse, Keskerakoona moodi ja Savisaare juhtimise ajal sellist asja ei esinenud. Savisaar ei saa oma meili-listile ligi, ei tea kandidaate, kes tulevad – sellist käitumist ei saa tema sõnul üheski erakonnas olla.

Tuus-Laul ei nimetaks seda, mis keskerakonnas toimub, noorte ja vanede vaheliseks konfliktiks, kuna Ratase poolel on ka palju vanemaid inimesi. Samas möönab ta, et poliitk peab olema küpses eas, elukogemustega. «Ta ei pea olema kasvuhoone poliitik, «plakatikleepijatest poliitikuks ja ministriks» - siin ei saa küsimustki tekkida.»