Kuigi Savisaare leer on tulnud välja lausa viie esimehe kandidaadiga, erakonna praegune juht kaasa arvatud, tundub politoloogile kõige tõenäolisemana, et nad loobuvad ühe kandidaadi kasuks. «Nüüd on küsimus selles, kas see on Edgar Savisaar või Yana Toom,» vahendas ERRi uudisteportaal Saartsi sõnu «Aktuaalsele kaamerale».

Saartsi sõnul on selgelt näha, kuidas Savisaare leer tajub, et nende kaotus on võimalik või isegi üsna tõenäoline. «Kui Edgar Savisaar tunnetaks, et tal on päris suur võiduvõimalus, siis usun, et ta teisi kandidaate väga endale kõrvale särama ei lubaks ja usun, et me tõenäoliselt ei näeks seal ka nii võimsalt praegu esinemas Yana Toomi,» rääkis Saarts.