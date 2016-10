Rumm: Savisaar rõhub oma füüsilisele puudele, kuid esimeheks ei valita teda halva vaimse vormi tõttu

«Kui me vaatame siin Savisaare paremini sõnastatud avaldusi sel nädalal, siis ta muuhulgas järjekordselt mängis selle peale, et ta on haige inimene, kuidas tal läheb kaks aastat aega, et sellest taastuda ja talle on ootamatult nuga selga löödud,» nentis Rumm ja lisas, et tema arvates on sobimatu, et Savisaar rõhub oma füüsilisele puudele, vahendas ERRi uudisteportaal.

«See, miks teda ikkagi enam erakonna esimeheks tagasi ei valita on ikkagi see, et tema vaimne vorm on muutunud nii halvaks, et inimesed, kes teda erakonna sees igapäevaselt näevad, saavad aru, et sellise juhiga jätkata enam pole võimalik,» arvas Rumm.

Saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm leidsid, et Savisaare kandideerimine 5. novembril toimuval kongressil on endiselt küsitav. Samost arvas, et Savisaar taandab end enne valimisi, Rumm aga usub, et Savisaar kandideerib. Tema sõnul näitab see, et inimene ei oska väärikalt taanduda ja väärikalt kaotada.