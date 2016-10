Hodorkovski tuleb Tallinna ilmselt detsembris

Liikumine Avatud Venemaa valmistub organisatsiooni asutamiskongressiks, et otsustada struktuur ja viis, kuidas osaleda tulevikus poliitikas ja valimistel, et võidelda Vladimir Putini režiimi, propaganda ning korruptsiooniga. Kui organisatsiooni eesmärgid on teada, siis õiguslik vorm on veel ebaselge. Hodorkovski on varem öelnud, et parteid sellest liikumisest ei saa.

Konverents peaks toimuma 12. ja 13. novembril ning kogunemisest võtab osa sadakond liiget.

Vene meedia kirjutab, et kongress, kuhu sõidavad kokku kõik asutajaliikmed, ka Hodorkovski ise, korraldatakse mõnes Euroopa pealinnas Venemaa külje all, kuhu oleks mugav koguneda.

«Ma saan öelda, et konverents toimub kas Tallinnas, Helsingis või Vilniuses, aga praegu ei ole asukoht veel kindel,» kinnitas Postimehele Hodorkovski pressiesindaja Olga Pispanen eile.

Täna kinnitas Hodorkovski pressiesindaja, et konverents toimub praeguste plaanide kohaselt siiski Helsingis, kuid Hodorkovski jõuab Tallinna ilmselt detsembris. Nimelt toimub 7. detsembril siin tseremoonia, kus tunnustatakse objektiivse meediakajastuse eest nii Vene kui välisriikide ajakirjanikke. Hodorkovski tuleb pressiesindaja kinnitusel Tallinnas toimuvale üritusele ise kohale.

See, et Avatud Venemaa suuremat poliitilist jõudu kogub, sai selgeks tänavu suvel. Juunis avalikustas liikumine 19 opositsiooniaktivisti nime, keda toetati riigiduuma valimistel.

«Mul on väga hea meel, et oleme leidnud võimude põletatud maa taktikast hoolimata meie riigis noori, võimekaid ja poliitiliselt aktiivseid inimesi, kes on valmis tõestama ennast riigiduuma saadikukandidaadina,» ütles eksiilis elav Hodorkovski juunis Londonist video vahendusel.

Hodorkovski kinnitas ka, et projekt Avatud Venemaa ei lõpe duumavalimistega.

Hodorkovski pani liikumisele aluse 2014. aasta septembris, et koondada Euroopa-meelsed venelased Putini võimu vastu. «Vähemusel on mõju, kui ta on organiseeritud,» ütles Hodorkovski liikumist välja kuulutades. Samas rõhutas ta toona, et liikumine on ühesuguse mõtteviisiga inimeste internetiplatvorm, mitte partei.

Vanglast vabanedes tõotas Hodorkovski poliitikast eemale jääda, kuid projekt viitas kohe alguses poliitilistele ambitsioonidele.

«Me pooldame seda, mida nimetatakse euroopalikuks valikuks, ehk õigusriigi põhimõtete alusel juhitavat riiki. Me oleme veendunud, et väide «Venemaa ei ole Euroopa» on vale ja seda surutakse ühiskonnale sihilikult peale,» ütles ta.

Vene kohus mõistis endise naftafirma Jukos juhi Hodorkovski 2005. aasta mais ja 2010. aasta detsembris 14 aastaks vangi maksupettuse, riisumise ja rahapesu eest. Ta vabanes 2013. aasta 20. detsembril, kui Putin rahuldas tema armuandmispalve.