Peaminister Taavi Rõivas teatas pressikonverentsil, et tegu on esimese sellelaadse otsusega, kuna valitsus ei ole taasiseseisvunud Eesti ajaloos riigireeturilt kodakondsust ära võtnud. «Me võtsime riigireeturilt ära Eesti kodakondsuse. Tegemist on pretsedendiga,» rõhutas Rõivas.

Siseminister Hanno Pevkur selgitas, et Viktoria Dressenile anti Eesti kodakondsus 2008. aastal ja arvestades tema süüdimõistmist, tema abikaasa süüdimõistmist ja kõiki muid asjaolusid, otsustas valitsus täna Viktoria Dressenilt kodakondsuse ära võtta.

Viktoria Dressen esitas taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks ajal, mil ta oli Venemaa Föderatsiooni julgeolekuteenistuse FSB ülesandel juba üle viie aasta tegutsenud Eesti riigi julgeoleku vastu.

«Aja jooksul ohutunne nürineb. See ei ole nii terav kui alguses. Kui see kõik hakkas pihta, jõudsin otsusele, et teen õigesti. Ükskõik kus ma ka ei elaks – olen venelane.»

Pevkur tegi valitsusele ettepaneku võtta ära Eesti kodakondsus inimeselt, kes on süüdi mõistetud riigireetmises, asutusesisese teabe edastamises ja muus.

«Arvestades asjaolu, et isik tegutses Venemaa FSB ülesandel ja huvides ning Eesti kodakondsuse taotlemisel esitas valeandmeid ja varjas tegelikke asjaolusid, teeb siseministeerium valitsusele ettepaneku võtta isikult Eesti kodakondsus,» seisab siseministeeriumi seletuses.

Valitsuse päevakorras olid märgitud vaid isiku nime initsiaalid V.D.

Kaitsepolitseis töötanud ja riigireetmises süüdi mõistetud Aleksei Dressen vabastati kodakondsusest mullu 15. oktoobril. Dressen kirjutas ise avalduse Eesti kodakondsusest loobumiseks ja valitsus rahuldas tema taotluse. Aleksei Dressen sai Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras 1993. aastal.

Harju maakohus mõistis 2012. aasta juulis riigireetmises ja ametialase teabe edastamises süüdi kaitsepolitsei endise töötaja Aleksei Dresseni ja tema abikaasa Viktoria Dresseni.

Aleksei Dressenile mõistis kohus karistuseks 16 aastat vangistust ja Viktoria Dressenile kuus aastat vangistust viieaastase katseajaga. Ühtlasi mõistis kohus Dressenitelt välja kriminaaltuluna saadud 142 900 eurot ja konfiskeeris Dressenitelt läbiotsimiste käigus leitud 23 556,85 eurot sularaha ning nende omanduses oleva korteri.

Eesti vahetas septembris Eesti-Venemaa piiril Piusa jõe sillal riigireetur Aleksei Dresseni Venemaal vangi mõistetud kaitsepolitseiniku Eston Kohveri vastu välja.

Aasta tagasi 28. septembril sai Vene telekanali Rossija saates «Vesti nedeli» näha videokaadreid, kuidas Eston Kohveri vastu välja vahetatud Aleksei Dresseni perekond käis pereisal Moskva rongijaamas vastas. Dressenile tulid vastu tema naine Viktoria ja kaks poega.

Viktoria Dressen rääkis perekonda saatvale telemeeskonnale lühidalt riigireetmise tagamaadest: «Aja jooksul ohutunne nürineb. See ei ole nii terav kui alguses. Kui see kõik hakkas pihta, jõudsin otsusele, et teen õigesti. Ükskõik kus ma ka ei elaks – olen venelane. Keegi kirjutas, kui ta (Aleksei Dressen – toim) vahistati, et see oli raha, karjääri pärast. Mina tean, kuidas see tegelikult oli.»

Dressenid asusid pärast Aleksei Dresseni väljavahetamist elama Venemaale.

Kodakondsusseaduse järgi saab valitsus neilt, kes ei ole sünnijärgsed kodanikud, teatud tingimustel Eesti kodakondsuse ära võtta. Nii näiteks võib ta seda teha välisriigi luureteenistusse astunud isikutelt.

Valitsus ei ole seni mitte üheltki inimeselt Eesti kodakondsust ära võtnud. Inimesi on küll loetud Eesti kodakondsuse kaotanuks põhjusel, et nad on Eesti kodanikuna võtnud vastu mõne teise riigi kodakondsuse.