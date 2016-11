Rõivas ei suuda leida põhjuseid enda umbusaldamiseks

«Kui mind kritiseeritakse selle pärast, et valitsus esitas Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks, siis ma võtan vastutuse selle eest enda peale. Võib vaielda selle üle, milline on olnud Partsi üks või teine otsus ministrina, aga öelda, et Parts ei tohi Eestit sellises väärikas positsioonis esindada, kuna ta on olnud Keskerakonnaga mõnedes küsimustes teistsugustel seisukohtadel, on kummaline,» ütles Rõivas täna valitsuse pressikonverentsil.

Rõivas ei näe põhjust ka tema kritiseerimiseks haldusreformi pärast.

«20 aastat on haldusreformi kavandatud, nüüd me teeme selle lõpuks ära. Lõviosa omavalitsustest peavad praegu liitumiskõnelusi, sellist asja ei ole varem mitte kunagi juhtunud. Loomulikult on detaile, mille üle peab veel vaidlema, näiteks omavalitsuste tulubaas. Eesmärgid on sarnased, aga lahendused erinevad. Palun, kritiseerige mind selle pärast,» rääkis Rõivas.

Ta lisas, et käimas on idapiiri ehitus, mille oleks võinud ära teha juba viimase 25 aasta jooksul.

Peaminister nentis, et alkoholipoliitika reform ja transpordiettevõtete kontserni loomine on tõepoolest asjad, millega valitsus oleks võinud kiiremini tegeleda, kuid koalitsioonierakonnad on leppinud kokku, et ka need asjad tehakse ära.

Riigikogu opositsioonifraktsioonide juhid leppisid teisipäeval kokku peaminister Taavi Rõivase umbusaldusavalduse tekstis, mis soovitakse riigikogu menetlusse anda järgmisel nädalal.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles teisipäeval Postimehele, et Rõivas kehastab peaministrina seisakut. «Oma ametisseastumise kõnes ütles ta, et tema narratiiv on peenhäälestamine. Praegusel hetkel, kui Eesti juba mitmendat aastat on peaaegu olematu majanduskasvuga, on selge, et soov ainult peenhäälestada ei vii meid edasi,» lausus ta.

Rõivase teiseks iseloomuomaduseks on Simsoni sõnul võimetus otsustada. «Ta on väga palju olulisi otsuseid kinni hoidnud ja hoiab endiselt. Mitmetes küsimustes, kui ta on piisavalt kaua venitanud ja kinni hoidnud, on ta teinud umbropsu valesid otsuseid ja pole valmis nende eest vastutust kandma,» märkis Simson, kelle sõnul on vastavad punktid umbusaldusavalduses ka eraldi välja toodud.