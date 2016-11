Kohus ähvardas Rahva Ühtsuse Erakonna tegevuse lõpetada

RÜE kanti registrisse 4. septembril 2014. aastal ja omas seaduse järgi õigust esitada 2014. ja 2015. aasta majandusaasta aruanded ühe aruandena, hetkel on erakonnal aruanne esitamata, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Registripidaja algatab sundlõpetamismenetluse jaanuaris 2017, kui erakond ei ole selleks ajaks esitanud puuduvat majandusaasta aruannet.

RÜE juhatuse esimees Kristiina Ojuland ütles ERR-ile, et aruanne esitati viimase kuu jooksul ja see on menetluses. «Kuna me vahepeal vahetasime juhatust, siis tekkis segadus juhatuse allkirjadega,» märkis Ojuland, et küsimus on selles, kumb juhatus peab alla kirjutama ja praegu seda täpsustatakse.