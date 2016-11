Seppik: Eesti poliitika on pärast homset hoopis teine

Savisaare otsust kongressil mitte kandideerida oli Seppiku hinnangul oodata, sest Savisaar kaotama ei lähe. Otsust kongressile isegi mitte kohale minna pidas ta aga lugupidamatuse avalduseks oma enda erakonna liikmete vastu. «See on minu jaoks kummaline, aga Edgar Savisaart ja tema suhteliselt pahurat ja keerukat iseloomu arvestades loomulik. Ta ei taha seda näha ega kuulda, kuidas ta kaotab,» ütles Seppik Postimehele.

Küsimusele, kas Savisaare aeg Keskerakonnas on sellega läbi saanud, vastas Seppik, et see sõltub temast endast. «Kui ta jätkab erakonnavastasel teel, mis ju kongressile ilmumata jätmine otseselt on, siis ma arvan, et on küll läbi. Kui ta leiab, et tal on siiski midagi veel anda Keskerakonnale, Keskerakonna poliitikasse ja selle kujundamisse kas nõuandjana või auesimehe positsioonilt, siis mitte, kuid selline otsustamisvabadus ja -võimalus, nagu tal seniajani oli, see on tõesti nüüd lõppenud,» lausus ta.

Seppik Keskerakonna lagunemist ei usu

Rääkides Savisaare võimalikust oma nimekirja loomisest kohalikeks valimisteks, ütles Seppik, et suures vihas võivad Savisaarel sellised mõtted liikuda küll, kuid kui vaadata näiteks tema öiseid postitusi Facebookis, siis liiguvad tema mõtted viimasel ajal üldse väga kummaliselt. «Ma täpselt ei tea, milline tema vaimne seisund täna on, aga fakt on see, et kõikide oma sammude puhul peaks ta oma raviarstidega nõu pidama, et kui palju tema tervis seda kõike kannatab. Tipptasemel poliitika ei ole kuigi kerge ala, mida harrastada,» ütles Seppik.

Seda, et Savisaar võiks kaaluda uue erakonna moodustamist, Seppik tõenäoliseks ei pea. «Ma ei näe sellel erakonnal mingit võimalikku positsiooni Eesti poliitmaastikul. Aga kui ta tahab teha oma nimekirja Tallinnas ja istuda selle nimekirjaga Tallinna volikogus opositsioonis, sest vaevalt keegi temaga koostööd teeb, siis praegused opositsioonierakonnad seda kindlasti tervitaksid, kuna see nõrgestaks Keskerakonna positsioone,» märkis ta.

Keskerakonna esimeheks kandideerival Yana Toomil, keda Savisaar kutsus kongressil toetama, on Seppiku hinnangul targa ja kogenud poliitikuna tulevases Keskerakonnas kindlasti oma roll. «Kindlasti saavutavad nad mingisuguse kokkuleppe Jüri Ratasega, selles pole mingit kahtlust,» ütles ta.

Seppik arvas ka, et isegi Savisaare kõige tulisemad toetajad nagu Heimar Lenk või Marika Tuus-Laul jäävad ikkagi Keskerakonda. «Ka need inimesed mõtlevad pragmaatiliselt, nad on erakonnale vajalikud, nad on erakonda palju panustanud ja kui nad tahavad ka tulevikus veel pildil olla, midagi teha ja näiteks oma valimisringkonnas juhtivat rolli mängida, siis neil ei oleks küll mõistlik Edgar Savisaarega mingit sellist koostööd teha,» vastas ta küsimusele, kui tõenäoline on, et Savisaare toetajad lahkuvad Keskerakonna riigikogu fraktsioonist. «Ma tunnen nii Heimar Lenki kui Marika Tuus-Laulu võrdlemisi emotsionaalsete inimestena küll, aga nad on ikkagi aruselged ja saavad aru, kuhu tulevik liigub.»

Kas Keskerakond pääseb juba valitsusse?

Kui Yana Toom rääkis tänasel pressikonverentsil, et tema meelest on Ratase meeskond Reformierakonnaga võimalikuks valitsuskoostööks kokkulepped juba ära teinud, siis Seppik arvas, et selline jutt on mõeldud eeskätt kongressi delegaatidele. «Kõik, mis Yana Toom praegu räägib, on mõeldud erakonna sisetarbimise jaoks, Reformierakonnaga hirmutamine võib-olla kellelegi Keskerakonnas veel mõjub, kuigi ma arvan, et mitte väga,» ütles ta.

See, mis puutub valitsuse tervisesse, on Seppiku hinnangul aga eraldi probleem. «Fakt on see, et Eesti poliitika pärast homset on hoopis teine, avanevad hoopis teised võimalused, tõenäoliselt suheldakse ikka ja kombatakse piire, mis poliitikas on tavaline,» lausus ta.

Keskerakonna homsel kongressil toimub tema sõnul Ratase esimeheks valimisega väga suur muutus, mis eeskätt väljendub mõtteviisis. «Kui [Jevgeni] Ossinovski, [Margus] Tsahkna, [Andres] Anvelt, [Urve] Palo jätkavad nii aktiivselt koalitsiooni lõhkumist, nagu nad on seda viimastel nädalatel teinud, siis Keskerakonna koalitsioonikõlblikkus üha rohkem kasvab,» nentis Seppik.