Ida-Virumaal kolm sõpra surnuks sõitnud Jaan pääses vahi alt

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germann palus tänasel kohtuistungil jätta Jaak Piima kaitsja taotlus rahuldamata. Nimelt leidis prokurör, et Piima jätkuv vahistamine on põhjendatud, kuna vahistamise alused ei ole ära langenud, edastas prokuratuuri pressiesindaja.

Prokurör leidis lisaks, et isik on eelnevalt tõestanud, et vangistuse tingimuslik mittekohaldamine ning selle asendamine ei oma tema osas eripreventiivset mõju. Seetõttu asuski prokurör seisukohale, et elektroonilise valve kohaldamine Piima suhtes ei ole tõhus meede hoidmaks ära uusi kuritegusid ning proportsionaalne meede arvestades isiku üldist õigusvastast käitumist.

Prokurör märkis istungil, et juhul kui kohus tõepoolest otsustab elektroonilise valve kasuks, peab see sisuliselt olema koduarest, sest vaid see aitaks ära hoida uusi võimalikke liikluskuritegusid.

Prokuröri põhjendustest hoolimata vabastas kohus tänase määrusega surmaavarii põhjustanud mehe vahi alt, kuid määras talle elektroonilise valve. Määrus ei ole veel jõustunud.

Traagiline liiklusõnnetus juhtus juulikuu eelviimasel päeval kella 20.59 ajal Ida-Virumaal Aseri vallas Tallinna-Narva maantee 126. kilomeetril asuvas Koogu külas, kus Piim kaotas Olerexi tanklast välja sõites kontrolli enda BMW üle ning auto libises parempöördele minnes tagaosaga vastassuunavööndisse.

Narvast Tallinna suunas liikunud liinibussi roolis olnud 40-aastasel naisel ei õnnestunud paraku kokkupõrget vältida. BMW-s kaasreisijatena viibinud 21-aastane mees ja 20-aastane naine hukkusid sündmuskohal. Veel üks kaasreisija, 21-aastane naine toimetati Ida-Viru keskhaiglasse, kus ta järgmisdel varahommikul suri.

2. augustil võeti BMW roolis olnud Piim kohtu loal vahi alla. Teda on varem korduvalt karistatud nii kriminal- kui väärteokorras.