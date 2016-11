10 olulist uudist, mida võiksid teada

Väljaanded: Ogierist ja Tänakust saavad tiimikaaslased

Autoralli MM-sarjas on pärast Volkswageni taandumist segased ajad ja kõik ootavad neljakordse maailmameistri Sebastien Ogieri otsust tuleviku osas. Eelkõige on Ogieri seostatud M-Spordi ja Citroeniga. Väljaanne Autoportal kirjutab, et Ogier on peagi alla kirjutamas lepingut M-Spordiga ja seal saaks ta tiimikaaslaseks Ott Tänaku.