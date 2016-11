Postimees sai veebis uue ja kaasaaegse ilme

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari sõnul on sellega Postimehe kvaliteetse sisu esitamine ka veebis jõudnud uuele tasemele. «Ühest küljest rõhume uues veebis nii uudiste edastamise kiirusele kui ka lugejate kasutusmugavusele,» selgitas Hussar.

Postimehe veebis ilmub iga päev üle 600 loo, nende esitlemine õigesti ja loogiliselt on suur katsumus.

«Meie eesmärk oli muuta veeb varasemast selgemaks, kiiremaks ja ülevaatlikumaks – luua selge struktuuriga kiire veeb,» selgitas Postimees Grupi äriarendusdirektor Kerttu Metsar.

Keskmine kasutaja käib Postimehe veebis umbes viis korda nädalas, samas on neid, kes käivad mitu korda tunnis. Uue veebi esileht püüab teenindada ära mõlemad rühmad.

Nii on Postimehe uus esileht nö kahekihiline: korraga on esitletud nii päevakajalised uudised kui ka viimaste päevade aktuaalsed teemad. Pikema elutsükliga uudiseid koondatakse temaatilisteks plokkideks.

«Selleks, et nii suurt hulka uudiseid loogiliselt esitleda, on vaja esilehele kindlat struktuuri. See tähendab, et teemaplokid on kindlas järjestuses ja iga teema jaoks on oma sisenemiskoht. Sellise struktuuriga tekitame kasutajale harjumuse,» selgitas Metsar.

Tema sõnul pole Postimees ja selle alamkeskkonnad pelgalt uudiste agregaatorid, vaid autoriteet, kes kujundab ühiskonnas päevateemasid. Postimehe lugeja peab saama asjatundliku ja mõtestatud valiku uudistest.

Reklaamide esitlus toimub uues veebis «on-demand» põhimõttel - reklaame ei laeta ette, vaid sisu juurde jõudmise hetkel. See tagab lugejale kiirema lehelaadimise ja tagab reklaamklientide jaoks paremad tulemused.

«Uus veeb on varasemast oluliselt kiirem, see tähendab, et aeglasema ühendusega lugejatel avaneb leht varasemast märksa kiiremini. Olulise muudatusena on uudiste «kohanduvus», nii et see sobitub vastavalt kasutaja ekraani laiusele,» lisab Metsar. «Oleme vähendanud ühel ekraanil korraga kuvatavate reklaamide hulka, et vähendada müra.»

Kerttu Metsari sõnul on tänased uuendused esimeseks etapiks pikemast arendusplaanis. «Ehitame ja avaldame uuendusi jookvsalt veel mitu kuud. Kui Postimees on terviklikuna ära uuendatud, on järg maakondlike veebide ja venekeelse Postimehe ümbertegemise käes.»