Nestor toetab Alajõe jätkamist riigikogu kantselei direktorina

Kuidas nüüd öelda. Ei puudutada küll otseselt teid, aga siiski võtan vaevuks ja tülitan EASi teemal.

Kardan, et ma ei tea sellest suurt midagi.

Jaa, seda küll. Aga see puudutab Maria Alajõed, kes on praegu riigikogu kantselei direktor. Ja kangutas ju teie erakonnakaaslane, ettevõtlusminister Siiri Oviir Hanno Tombergi EASi juhatuse esimehe kohalt lahti. Peamiselt heideti talle ette seda kurikuulsat otsust Ärma talu suhtes. Küsin nüüd teie kui riigikogu esimehe käest, kas Alajõed peaks ka sellesamuse uudise valguses riigikogu kantselei juhi kohalt vabastama?

Ei näe küll suuremat põhjust. Eks hindame ikkagi selle järgi, mida ta teeb riigikogus. Muudmoodi ma küll ei oska öelda.

Selge. Saan ka mina aru, et üks asi on tegemised EASis ja teine asi on tegemised riigikogu kantseleis. Need on tõesti kaks erinevat asja. Aga…

Nii ta täpselt ongi.

Aga kui ajaloos tuhnida, siis teie erakond heitis pikka aega näiteks Juhan Partsile (IRL) ette, et ta ei sobi Euroopa Kontrollikotta, sest ta kannab suurt minevikutaaka. Iseenesest oleks see argument ju tänagi kehtiv, või?

Vaata, need on küll kaks erinevat asja.

Inimest, kes töötab ühes riigiasutuses, siis teises ja seejärel kolmandas, saab hinnata selle järgi, kuidas ta vastavalt ühes või teises või kolmandas töökohas töötas.

Poliitiku karjäär on aga üks pikk rida. Ta on vahepeal riigikogu liige, siis minister, siis peaminister ja siis on ta jälle riigikogu liige. See on siiski üks ja selge karjäär, mistõttu teda saab hinnata ikkagi ühe jutiga. Ma sellega ei tahtnud kuidagi anda hinnangut, kuidas Juhan Parts on oma elus hakkama saanud. Ja, palun, mitte nii aru saada! Aga hinnanguna on need kaks erinevat suurust.