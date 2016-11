Uus võimuliit viib sisekaitseakadeemia Narva

«Töötame välja Ida-Virumaa programmi, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamisse. Viime sisekaitseakadeemia Narva,» seisab loodava koalitsiooni aluspõhimõtete dokumendis.

See on aga vastuolus senise poliitikaga. Nii kinnitas pragune siseminister Hanno Pevkuri veel mullu sügisel, et sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimise kava päevakorrast maas ning ministeerium keskendub kooli Tallinnas ja Paikusel asuvate hoonete renoveerimisele. Siseminister ütles toona, et keskendutakse Tallinnas Kase tänaval asuva akadeemia ja Pärnumaal Paikusel asuva kolledži hoonete renoveerimisele.

Tänav jaanuaris sai avalikuks, et sisekaitseakadeemia kavandab 17,5 miljoni euro investeerimist oma õppetaristusse, ehitades Tallinna uue koolikompleksi ning arendades edasi Paikuse praktikabaasi. «Mõte on rajada Sisekaitseakadeemiale Tallinna Kase tänavale uus süda,» rääkis akadeemia rektor Katri Raik jaanuaris BNS-ile. Kavas on senine, nõukogude aja lõpul ehitusvägede sõdurite poolt ehitatud, kompleks lammutada ning ehitada 10 000 ruutmeetrine uus õppekeskus, selgitas Raik.

«Sisekaitseakadeemia kolimisest on räägitud viimased 15 aastat. See pole olnud akadeemia sisekliimale hea, kuna on tekitanud ebakindlust. Nüüd saavad uue, moodsa õppekeskkonna loomisega need mured lahendatud,» rääkis Raik toona.