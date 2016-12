Kõige mõjukam jõuluvana on naabrimees-jõuluvana

Terve kuu on jõuluvanad ja nende käsilased päkapikud ümbritsenud meid kõikjal. Nad on luuranud akna taga ja luusinud kaubanduskeskustes. Käinud tööl, koolis ja lasteaias, homme tulevad kodudesse. Millise jõuluvana kingitused on kõige väärtuslikumad? Milline jõuluvana on kõige tõhusam motiveerija? Millist jõuluvana võib rahus ignoreerida? Arter konsulteeris Šveitsi sõltumatu jõuluinstituudi teadlastega ja selgitas välja kõige mõjukama jõuluvana.