Poliitikaekspertide tagasivaade aastale 2016: olulisemad sündmused Eestis ja välismaal

«Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb — mitte keegi ei oota» on kirjutanud oma luuletuses «Elul on väikene hingemaa» Eesti poetess Betti Alver. Selle luulereaga iseloomustab kommunikatsiooniekspert Ivo Rull ka lõppevat aastat, mis pakkus omajagu üllatusi ja ootamatusi meile kõigile.

EESTI SISEPOLIITIKA

Mis on lõppeva aasta kõige olulisem sündmus?

President Toomas Hendrik Ilves andis 10. oktoobril presidendiameti pidulikult üle Kersti Kaljulaidile. Foto: Tairo Lutter

Rein Toomla: Usun, et poliitiliste sündmuste edetabelit juhivad presidendivalimised. Valimiste läbikukkumised nii riigikogus kui ka valimiskogus polnud iseenesest väga üllatuslikud – sellisele võimalusele on tähelepanu juhitud juba paarkümmend aastat. Arvan, et 2016. aasta stsenaariumi kordumist ei soovi poliitikud ega ka mitte ühiskond – järelikult tuleb hakata muutma põhiseadust ja presidendi valimise seadust. See on esmakordne juhtum meie nüüdisaegses poliitilises ajaloos, kus üks sündmus toob kaasa vajaduse muuta põhiseadust ja see võib võtta aega. Kui võimalikke muudatusi ei taheta panna rahvahääletusele ega võtta riigikogus vastu kiireloomulisena, siis peavad oma heakskiidu andma riigikogu kaks koosseisu.

Tõnis Saarts: Presidendivalimised, mis lükkasid käigu sisse ka valitsuse vahetusele, mis on omakorda selle aasta kõige märgilisema tähtsusega sündmus. Eesti poliitikat aastaid stagnatsioonilisse sundviskesse seadnud «suur vastasseis» Savisaare ja paremerakonna vahel sai läbi, avades tee hoopis mitmekesisematele koalitsioonimustritele, poliitikastiilidele ja ideedele. Kelle jaoks oli see areng hirmutav ja ebakindlust külvav, kelle jaoks tervitatav ja elevust tekitav - kõik oleneb sellest, kummal pool uut rindejoont täna asutakse. Järgmiste aastate sisepoliitilised arengud saavad paljuski olema mõjutatud selle aasta dramaatilistest pööretest ja uutest vormuvatest vastasseisudest. Küsimus on selles, kellest kujundatakse peagi uus «Savisaar», sest Reformierakonnale on uue tõusu jaoks Vene-hirmule ülesehitatavat vastandumist hädasti vaja.

Andres Kasekamp: Savisaare kukutamine ja võimupööre, teiseks presidendivalimised.

Ivo Rull: Uue valitsuskoalitsiooni moodustamine, mis tõi kümneaastasest isolatsioonist välja Keskerakonna ja läkitas opositsiooni 17 aastat võimul püsinud Reformierakonna.

Mis teid lõppevale aastale tagasi vaadates kõige enam üllatas, mis oli kõige ootamatum?

9. novembril avaldati riigikogus peaminister Taavi Rõivasele umbusaldust. Pildil vasakult eest Jürgen Ligi, Maris Lauri, Hanno Pevkur ja Taavi Rõivas, tagant vasakult Arto Aas, Kristen Michal. Foto: Tairo Lutter

Rein Toomla: Vast kõige üllatuslikum oli koalitsiooni lagunemise tehnika. Ühe politoloogilise valemi järgi võis prognoosida valitsuse muutumist järgmise aasta algul. Et see toimus paar-kolm kuud varem, ei räägi sellele valemile vastu ja iseenesest ootamatu pole, kuid oleks võinud arvata, et Reformierakond loobub oma partneri(te)st, mitte vastupidi. Uue koalitsiooni puhul tahtsin loota, et opositsiooni arvestamiseni jõutakse ka tegudes, kuid kui vaadelda riigikogu alalisi komisjone, siis mitte ühegi juhiks ei saanud vastasrinna esindaja.

Tõnis Saarts: Presidendivalimised, mis lõppesid Estonia kontserdisaalis nii ootamatult. Kuigi Eesti sai endale sõnaka ja tegusa presidendi, siis näitasid need sündmused suurepäraselt, kuhu erakondlik egotsentrism võib viia. Eriti kui see on veel võimendatud uusi kangelasi vormida tahtva meedialoogika poolt.