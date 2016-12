Läheb sundliitmiseks? Hiidlased ei leia ühinemiseks kuidagi ühist keelt

Veel nädal tagasi oli Hiiumaal kokku neli valda – Hiiu vald (juba varem ühinenud Kõrgessaare vald ja Kärdla linn), Käina vald, Pühalepa vald ja Emmaste vald.

20. detsembril sai allkirja Hiiu valla ja Käina valla ühinemisleping ja loodavas Hiiumaa vallas on nüüd elanikke kokku 6700. Sellega sai ületatud haldusreformis ette nähtud maagilise 5000 piir.

Ülejäänud kaks valda ei saa 5000 elanikku mitte mingi nipiga täis, Emmaste vallas on elanikke 1235 ja Pühalepa vallas 1582. Seega ei saa nad reformis ellu jääda ei üksi ega koos.

See omakorda tähendab, et tekkida saab vaid ühtne Hiiumaa vald ja kui kaks allesjäänud valda 1. jaanuariks vabatahtlikult jah-sõna ei ütle, pole ilmselt muud varianti kui sundliitmine. Kusjuures, nii Emmaste kui Pühalepa olid nende 26 omavalitsuse seas, kes riigikohtusse pöördus.

Ühinemislaua taha ei tule

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo (Reformierakond) tõdes, et nemad on omalt poolt korduvalt initsiatiivi välja näidanud, et Emmaste ja Pühalepa kampa võtta. See on aga jäänud tulemuseta ja kui veel nädala algul arutati, kas viimane katse teha, siis otsustati siiski, et sel poleks mingisugust mõtet.

«Meie loomulikult ootame [et ka Pühalepa ja Emmaste tahaksid ühineda – H.M.]. Me oleme alati selleks valmis olnud, et ka nemad ühinemislaua taha tuleksid. Aga tundub, et neil on mingi oma arvamus asjadest,» rääkis Ojasoo Postimehele.

Mis siin salata, kõige pragmaatilisem põhjus kiireks ühinemiseks on raha. Kui äsja sõlmitud Hiiu ja Käina valdade ühinemine toob kassasse veidi üle 700 000 euro, siis kahe seni jonninud valla lisandumine kergitaks toetussumma 1,1 miljoni euroni. Pealegi, kui üheks omavalitsuseks ühineb kogu maakond, maksab riik pingutuse eest 500 000 eurot.

«Aga neid (Pühalepat ja Emmastet – H.M) raha ei huvita. Mõistuse järgi võttes, kui raha pakutakse ja maakonnas on vaja üht-teist ära teha, siis oleks mõistlik see raha vastu võtta,» leidis Ojasoo.

Ministri sõnadest sõltub

Järgmise nädala algul, 27. detsembril teeb Hiiumaale visiidi ka riigihalduse minister Mihhail Korb. Visiidi ajastus näib justkui viimane katse teha hiidaste seas kihutustööd.

Pühalepa vallavolikogu esimehe Toomas Remmelkoore sõnul on ministri tulek igal juhul positiivne samm. See aga ei tähenda, et volikogu esimehe arvates haldusreform iseenesest hea mõte oleks. «Sundliitmine on täiesti vägivaldne ja demokraatia põhimõtete vastu!» sõnas ta.

Kuna vallad riigikohtust aga õigust ei saanud, ei ole tema sõnul muud teha, kui maha istuda, asjad läbi mõelda ja valida halbade variantide seast parim. Head varianti Remmelkoore arvates enam pole.

Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas ütles Postimehele, et vald kujundab seisukoha pärast Korbiga kohtumist. Ennekõike on plaanis ministrilt uurida, millised võimalused oleks alla 1300 elanikuga omavalitsusel iseseisva vallana jätkamiseks.

Paraku aga on minister Korb Hiiu maavanemale Riho Rahuojale juba öelnud, et tal ei ole plaanis saare valdadele erandeid teha.