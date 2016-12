Aastalõpuintervjuu: Mis aeg see küll ometi on, Tõnu Õnnepalu?

Rohuküla sadamas seisab kai ääres eakas roostes parvlaev Regula. See viib meid Hiiumaale, kohtuma kirjanik Tõnu Õnnepaluga (54), kes romaanis «Piiririik» kirjutab nii: «Ma olen maalt, kus päike on haruldane teemant, uskumatu kuldmünt, mida uuritakse tule paistel ja katsutakse hambaga, enne kui tihatakse silma usaldada. Sügisel pannakse päike koos kartuli ja kaalidega koopasse varjule.»

Raadiouudised kõnelevad, et Berliinis on terrorirünnakus kümned inimesed surma ja vigastada saanud. Jõuluturul.

Tõnu on elanud Lääne-Euroopas. Ta räägib vana maailma suuri keeli ja mõistab nende kõnelejaid. Me räägime temaga lõppevast aastast, Eestist ja Euroopast, ajast, milles elame. Kui Tõnu sel hommikul oma talust Kärdlasse jõuab, saabuvad päeva valgeimad tunnid.

Ajakirjanik Neeme Korv ja kirjanik Tõnu Õnnepalu ajasid juttu Kärdlas Gahwa kohvikus. Hiiumaa on Õnnepalule kõige kodusem koht maa peal ja ehkki Kärdlaga suurt emotsionaalset sidet tal pole, on see kohvik üks hubane paik. / Sander Ilvest

Mõnikord öeldakse, et põhjamaa inimene harjub kõigega. Ka pimedusega. Kuidas sina seda talud?

Kuidas kunagi, oleneb aastast. Tänavu on läinud päris kergesti. Aga eks ta iga kord natuke rabab, nagu läheb meelest ära, et kui pimedaks ikka läheb. Maal on isegi kergem, kõik on ümberringi vaikne ja võtad ise ka vaiksemalt. Tekib oma väike eluring, tatsad hämarusest hämarusse. Tegevus hoiab püsti, aga jõudlus on sellisel aastaajal ikkagi väike. Nii palju ennast sunnin, et iga päev midagi kirjutaksin, see hoiab elusa. Iga päev looduses, kodust kaugemal käia on ka tähtis. Muud retsepti mul pole.

Mäletan, et kord helistasin sulle, kui olid Prantsusmaal ja kogu maailm jälgis parajasti uudiseid seal aset leidnud terroriaktist. Eile õhtul tabas rünnak Berliini. Mis aeg see küll ometi on, et me ka sellise asjaga harjuma peame?

Mis siin salata, eks see ole juba meie elu osa. Kui see oleks siinsamas, siis oleks tunded küllap teised... Marcel Proustil ütleb teenijanna Françoise tähelepanuväärse lause. On Esimene maailmasõda ja räägitakse, et rindel on jälle mitusada tuhat noort meest maha tapetud. See teenijanna on muidu väga tundeline, nutab ja leinab kõiki. Korraga on tal silmad kuivad, nagu poleks midagi, ning majordoomus küsib, kuidas sa äkki nii külma südamega oled. «Nutetakse nende pärast, keda tuntakse,» ütleb teenijanna. Me ei jõua kõigi maailma võõraste inimeste ja nende õnnetuste pärast nutta. Lihtsalt ei jõua ja muidugi ei pea ka.

Ometi oled sa ju ise elanud nende inimeste keskel…

Eelmisel aastal, kui Pariisis need asjad juhtusid, olin Prantsusmaal. Loomulikult on see kõik kohutav. Aga ka lohutav: lohutav oli näha seda, kuidas Pariis oli kuu aega pärast rünnakuid täpselt sama Pariis, mis alati. Elu, ka inimeste elu, on võimas ja visa.