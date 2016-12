Toom oma varasema Süüria reisi kohta: Eesti poleemika juures häirib mind see, et ei räägita asjast

Toom ütles toona pärast reisi Postimehele antud usutluses, et tema jaoks oli see kahtlemata tööreis. Täpsemalt öeldes: teabekogumismissioon. «Mul oli huvitav. Tahtsin oma silmaga näha, sest mulle ei meeldi sellised X-failid – mingisugused iseenesestmõistetavused, et justkui lihtsalt on nii,» arutles ta.

Ta rõhutas: «Eesti poleemika juures häirib mind see, et ei räägita asjast. Ma ei läinud sinna üldse al-Assadi sünnipäeva puhul tervitama.» Toom märkis, et tal on väga selge ettepanek, kuidas Süüria inimesi aidata ja samal ajal jätta riigipea sanktsioonide alla.

Eurosaadik lisas kurtvalt, et mitte keegi aga ei räägi sellest. «Arusaadav – praegu on hapukurgihooaeg ja Yana Toomi nimega saab tähelepanu tõmmata. Mõistetav.» (Reis ja intervjuu leidsid aset juulikuus.)

Toom nõustus intervjuus, et al-Assad on diktaator. «Seda teab ta ise ja teavad ka kaaskodanikud,» kõlas tema seisukoht. Ent Keskerakonda kuuluv poliitik leidis, et see ei puutu käesoleval juhul asjasse. «Kui üldse kellestki sõltub, mis saab põgenikekriisist, siis kahtlemata ei ole see, piltlikult öeldes, Urmas Paet, vaid pigem al-Assad.»

Väärib mainimist, et enne intervjuud ja selle alguses oli Toom vihane. Põhjust andis tol samal päeval Postimehe vahendatud rahvusringhäälingu uudis «Yana Toomi visiidi Assadi juurde maksis osaliselt kinni Süüria valitsus».

Selle kohta kirjutas ta enne intervjuud Facebooki: «No nii, sõbrad – lollile, kes paneb selliseid pealkirju ja siiralt usub, et öö hotellis kolme kilomeetri kaugusel ISISe positsioonidest on pistis, maksan kinni nädalase puhkuse Damaskuses. Tingimus on üks – mitte Beirut, vaid Damaskus. Ootan pikisilmi.»