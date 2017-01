Politsei plaanib homseks suuremat reidi purjus juhtide tabamiseks

Aastavahetuspidustused möödusid politsei jaoks kogu Eestis töiselt, kuid suuremate vahejuhtumiteta, nentis Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik. Paraku tõid pidustused kaasa palju väljakutseid seoses purjus inimestega ning lähisuhtevägivallaga. Reedest kuni pühapäevani pidas politsei kinni 28 alkoholitarvitanud sõidukijuhti ja kaks narkojoobe kahtlusega juhti.

Lisaks juhtus kümme liiklusõnnetust, kus sai viga 11 inimest. Esialgsetel andmetel on politseil alust arvata, et kaks liiklusõnnetust olid põhjustatud joobes sõidukijuhtide süül, märkis Kivistik.

Politsei registreeris kahe ööpäeva jooksul 64 lähisuhtevägivalla juhtumile.

«Kindlasti peaksid inimesed, kes ka täna jätkavad uue aasta tähistamisega, kontrollima homme hommikul, kas neil on võimalik rooli istuda. Sellistel juhtudel tuleks eelistada ühistransporti või paluda sõbralt küüti, kuid rooli taha istumine peaks ära jääma,» sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit. Operatiivjuhi sõnul peaksid ka lähedased ja sõbrad veenduma, et autorooli istuja on täiesti kaine. «Kui rooli istub ikkagi purjus sõber või lähedane, siis tuleks võimalusel võtta autolt võtmed eest ning takistada sõitu. Kui see ebaõnnestub, siis peaks kohe helistama 112.»

Politsei pöörab homme kõrgendatud tähelepanu sõidukijuhtide võimalikule alkoholi- või narkojoobele, et teadvustada joobes juhtimisega seotud ohte.