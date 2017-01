Politsei tabas puhumisreidil kolm kriminaalses joobes juhti

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Seiko Kuik ütles Postimehele, et päeva jooksul puhus alkomeetrisse üle 10 000 sõidukijuhi ja neist 19-l tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused. Kolme juhi joove oli sedavõrd suur (üle 1,5 promilli – toim), et neid ootab ees kriminaalkaristus.

Harjumaal avastati väärteona karistatav joove viiel inimesel, üks neist oli Maardus vahele jäänud veokijuht. Mees kõrvaldati roolist ja talle tehti protokoll. Politseinike valvsa pilgu all pidi ta veokis istuma seni, kuni tohtis jälle sõitu alustada.

Politseinikud eemaldasid ulatusliku reidi käigus roolist ka juhte, kellel puudus juhtimisõigus.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul ollakse veel kaugel päevast, mil kõik kontrollitud juhid oleksid kained. «Joobes juhid on jätkuvalt need, kes seavad igapäevaselt ohtu kõige suuremat osa Eesti inimestest,» ütles ta.

Mullu eemaldasid korrakaitsjad roolist üle 7300 ohtliku juhi ja purjus roolikeerajate tõttu sai surma viis ja vigastada üle kahesaja inimese. «Joobes juhid on oht ja seda kõigile,» toonitas Loigo.

Ta on kindel, et lõpuks kohtub roolijoodik ikka kas kiirabiarsti või politseinikuga, kuid halvemal juhul võib ta enne seda tappa kaasliikleja.

Politseile valmistavad ka jätkuvalt muret just joobes kutselised juhid. «Tabasime kaks veoautojuhti, kes polnud rooli istudes kained,» tõdes Loigo. «Me oleme korduvalt rääkinud kuivõrd palju raskemad on liiklusõnnetused, mille üheks osapooleks on suure massiga sõiduk ja seda suurem on tema vastutus teiste liiklejate ees.»

Kogu ööpäeva peale tabasid korrakaitsjad aga 32 alkoholiga patustanud roolikeerajat.