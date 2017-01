Nordica lennuk pöördus jälle rikke tõttu tagasi

Nordica äriarendusdirektori Sven Kukemelki sõnul näitas Rootsi õhuruumis viga lennuki õlirõhu andur ja kuna lennuk ei olnud Tallinnast veel kuigi kaugele jõudnud, pidas kapten õigeks tagasi pöörduda. «Mingit reaalset ohtu kellelegi ei olnud,» kinnitas Kukemelk. Tehnikud tuvastasid, et vigane oli andur, mitte seade – andur andis valehäire.

See on juba kolmas kord pooleteise kuu jooksul, mil Nordica lennuk poolel teel tagasi pöördub. 19. detsembril pöördus Brüsselisse suundunud lennuk tagasi, kuna Gotlandi kohal andis häiret andur, mis näitab, kumba pidi peab üks mootor töötama. Tookord tuvastasid tehnikud lennukil tegeliku vea ja lennuk jäi remonti.

Novembri lõpus aga pöördus Nordica lennuk tagasi Tallinnasse, kuna andur näitas, et lennuki telikul võib olla probleem. Tehnikud tuvastasid, et andur andis valehäire.

Kukemelk märkis, et kolm korda pooleteise kuu jooksul tehnilise rikke tõttu tagasi pöörduda tundub tõesti palju, kuid statistika näitab, et sellised juhtumid on tavapärased kõigil lennufirmadel. Hiljutine kümne kuu statistika kõikide lennufirmade kohta, mis kasutavad CRJ900 tüüpi lennukeid näitas, et Nordica on keskmiste seas tehniliste rikete arvult lennukite kohta, kinnitas Kukemelk.

Ka lisas Kukemelk, et kõigil kordadel oli tegu eri lennukitega, mitte ühe ja sama lennukiga. «Siis see tekitaks küll muret,» nentis ta. Praegune olukord näitab Kukemelgi sõnul, et kaptenid on väga vastutustundlikud ja asjatuid riske ei võta.

Tagasi Tallinna toodud reisijad väljusid teisipäeva õhtul Brüsselisse uue lennukiga.