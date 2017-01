Roolijoodikud võivad saada alkovõru

Liiklusjurist Indrek Sirk ütles, et kuulis esimest korda sellise seadme olemasolust eelmise aasta kevadel. «See tundus väga põnev ja justiitsministeerium ütles, et nad on plaaninud selle endale soetada, et näha, kuidas see toimib ja kui täpne see on,» ütles Sirk.

Justiitsministeeriumi kinnitusel on hange uutele elektroonilise valve seadmetele alles käimas ning täna ei saa veel rääkida tehnoloogiast ega välimusest. «On teada, et alkoholi tarbimist saab kontrollida elektroonilise valve seadmetega eri viisidel, kuid milline saab see olema Eestis, on veel vara öelda. See, kas me võtame sellise seadme lähiajal kasutusele, sõltub käimasoleva hanke tulemustest,» ütles minister Urmas Reinsalu.

Küll aga lisas ta, et kui seni eeldas alkoholi tarvitamise keelu kontroll seda, et kriminaalhooldusametnik pidi hooldusalusega saama füüsiliselt kontakti ja kontrollima keelust kinni pidamist alkomeetriga, siis uue seadmega saavat kontrolli teostada distantsilt.

Ka perevägivallatsejatele ja teistele kriminaalidele

Näiteks üks maailmas kasutusel olev variant on jalavõru, mis reageerib inimkehast erituvale higile. Higi reedab, kas inimene on alkoholi tarvitanud ning seade saadab signaali kriminaalhooldajale. Liiklusjuristi sõnul peaks hooldaja siiski signaali peale reaalselt kontrollima tulema, kas inimene on alkoholi tarvitanud.

Reinsalu arust võiks seadme isegi laiemalt kasutusele võtta. «Kuigi elektroonilise alkoholi kontrolli seadmete kasutamist reguleeritakse joobes juhtide eelnõus, siis ei piirdu selle kasutamine tulevikus ainult joobes juhtidega, vaid seda saab kasutada kõikidele õigusrikkumistele reageerimisel, kus sagedase põhjusena tuuakse välja alkoholi liigtarvitamine. Näiteks on sellisteks kuritegudeks perevägivalla kuriteod.»