Heinsalu: presidendi otsevalimise puhul tuleb üle vaadata ka presidendi ülesanded

Kuna ühe variandina on kaalumisel võimalus, et 2021. aastal saaks presidenti valida rahvas, tuleks Alo Heinsalu sõnul arvestada, et ei piisa ainult sellest, et president valitaks otse, vaid paika tuleb panna ka see, kuidas rahvalt mandaadi saanud president asetseb meie riigi ülesehitussüsteemis, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Meie president on praegu pigem esindusfunktsiooni kandev, sellepärast tuleks peale vaadata presidendi ülesannetele,» märkis ta.

Kuna meil on põhiseaduses nii detailselt sätestatud presidendivalimiste kord, siis lihtsatest muudatustest nagu valimiskogu viimase vooru korra muutmisest Heinsalu arvates ei piisa.

«Presidendivalimised on nii oluline asi, seetõttu peaks need reeglid olema väga selged ja need tuleks sätestada põhiseaduses,» ütles endine valimiskomisjoni juht.

