Hollandlane Kentie Eesti uuest brändist: ei nalja, ei soojust

Brändiidentiteedist on puudu sotsiaalmeedia lahendused ja -näited. Ma arvan, et see on tõsine viga, et ei ole toodud uue identiteedi praktilisi kasutusviise põhilistes sotsiaalmeediaplatvormides. Need on tegelikult ainsad kasutatavad ja taskukohased globaalse kommunikatsiooni vahendid, mida on täiesti ignoreeritud. Neid saab muidugi alati lisada, aga need oleksid esmatutvustusel juba pidanud juures olema. Aasta on 2017 ja Eesti on üks maailma juhtivaid digitaalühiskondi, millel on kohustus olla sotsiaal-, mobiili- ja veebimeedias kohal kõige kõrgemal tasemel.

Ettevõtted ei pruugi kasutada

Kokkuvõttes leian mina, et disainimeeskond on loonud midagi, mis toetub tugevalt skandinaavialikule disainikeelele, sobitud tänapäevaste disainitrendidega ja on väga kõrge kvaliteediga. Rahvusidentiteet võib seda küll olla, kuid see peab ennekõike käima Eesti kohta. Relevantsus/tabavus ongi kõige võti. Identiteedi eesmärk ei ole mitte ainult inspireerida teisi (tipp)disainereid, vaid peamiselt luua tööriist tavalistele ettevõtetele nii sise- kui ka eksporditurgudel. Selle tööriistakasti kliendid on omavalitsused ja organisatsioonid, turismiettevõtted ja haridusasutused. Ma tõsiselt kahtlen, et nad praegused tööriistad kastist kasutusele võtavad ja teavad, kuidas neid kasutada, et väärtust luua.

Ettekandes on kõik näited toodud Eesti kui brändi kohta, ei ole toodud ühtegi näidet ettevõtete kohta. On tore, et uut brändingut tutvustati investinEstonia.com-i ja e-estonia.com-i kuvatõmmiste kaudu, kuid mõlemad lehed olid esitluspäeval ikka vanas kuues ja viimasel tutvustati isegi Toomas Hendrik Ilvest kui Eesti presidenti. See teeb mind kurvaks ja nõrgestab uut brändingut, sest need veebilehed on minu arvates palju olulisemad Eesti käekäigule ja majandusele kui estonia.ee.

Näita, kuidas tööriistu kasutada

Rahvas ja kõik olulised sidusrühmad ootasid EASilt märki ja tunnuslauset. Need on elemendid, mida tavaliselt kohabränding ka sisaldab. Kui neid kumbagi ei ole, ja neid pole isegi soovitud luua, siis tuleks alternatiivina asja hästi tutvustada ja esitleda. Kui sa teed tööriistakasti, mis on täis identiteedielemente, siis näita, kuidas neid kasutada päris elus.

Brändi tutvustamisel näitasid disainerid vaat et tõrjuvat suhtumist. Selle asemel, et näidata, kuidas tööriistakasti kasutada, näidati ainult tööriistu. Alari Orav on disainimeeskonna loodud visuaalse kvaliteedi üle väga uhke ja ta peakski olema! Aga EASi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse sisu oli tööriistakasti praktiline kasutus.

Uut brändiidentiteeti tuleks hinnata selle järgi, kui kasutatavad on need juhised ja identiteedielemendid ja kuidas need aitavad ettevõtetel majanduslikku edu saavutada, või veelgi parem, toetada nende toodete ja teenuste näitamist ning esitlemist. Tööriistakast on tööriist kõigile. Seega näita ja räägi sellest saadavast kasust selgelt. See on midagi enamat kui lihtsalt tööriistadega varustamine.

Samuti oleks tööriistu pidanud enne praktikas katsetama, andes neid teistele disaineritele, et näidata, kuidas valitud tööriistad võiksid Eesti ettevõtete ja asutuste kommunikatsiooni parandada. Mitte ainult valitsuskommunikatsiooni, vaid ka ärisektori näiteid, ideaalis enne ja pärast rebrändimist, et näidata kogu tegevuse positiivset mõju.