Seadused lasevad mõrvaril pärast süüdimõistmist vabadusse jääda

Esimese astme kohus mõistis oma vanemate tapmises süüdi Sergei Lopatnikovi, kuid mees jäi vabadusse veel pooleks aastaks, selgub ETV+ telesaatest «Insight». Ka pärast riigikohtus süüdijäämist ei läinud mees karistust kandma.

49-aastane Lopatnikov peksis regulaarselt purjuspäi oma 80-aastaseid vanemaid ning 2014. aasta sügisel läbipekstud ja haiglasse viidud vanemad surid. «Sergei peksis ja hirmutas oma vanemaid. Ta tegi nendega kõike, mida soovis. Tõstis nad kööki elama, aga toa võttis endale,» rääkis saates üks Lopatnikovide sugulastest.

Alguses ei tahtnud prokuratuur kvalifitseerida kuritegu mõrvaks. Seda tehti advokaat Leonid Olovjanišnikovi survel, kes pärast ekspertiisimaterjalidega tutvumist leidis, et kehavigastuste tekitamise asemel on põhjust rääkida mõrvast.

Esimese astme kohus mõistis mehe mõrvas süüdi ning karistas teda kuueaastase vangistusega, kuid Lopatnikov kaebas kohtuotsuse edasi. Ta jäi süüdi ka ringkonnakohtus ning vaidlustas ka selle otsuse riigikohtus. 2016. aasta 10. oktoobril otsustas riigikohus, et esimese astme kohtu otsus jääb jõusse.

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Tanel Kalmeti sõnul ei saa pärast esimese astme kohtuotsust öelda, et inimene on süüdi. Kui inimene kaebab kohtuotsuse edasi, siis peab ringkonnakohus andma oma hinnangu, selgitas Kalmet. Ta lisas, et inimese vahistamise otsuse langetab kohus prokuratuuri esitatud tõendite alusel.

Ka pärast riigikohtu otsust ei ilmunud mees karistust kandma. Sugulastes tekitas see hirmu, sest oma vanemate mõrvas süüdi olev mees oli neid ähvardanud.

Kannatanu ei saa kuriteo raskusastet mõjutada

Advokaat Leonid Olovjanišnikovi sõnul on antud juhul veel üks probleem, millest seni pole Eestis räägitud. Nimelt ei saa kannatanu taotluse alusel muuta kuriteo raskusastet ning nõuda karmima karistuse määramist. «Kohus saab asja menetleda vaid selles ulatuses, mis on süüdistuses kirjas,» rääkis advokaat. Kui kirjas on ettekavatsemata tapmine, siis kohus võib kümme korda sellega mitte nõustuda ja leida, et tegu on tahtliku mõrvaga, kuid ei saa midagi muuta.

Advokaadi sõnul oli varem kohtul õigus saata asi täiendavale uurimisele, pannes kirja, milliste aspektidega kohus pole nõus ning kui prokuratuur seda ei vaidlustanud, siis tuli sellega nõustuda. «Kui vaidlustas, siis langetas otsuse ringkonnakohus ja prokuratuur pidi sellega nõustuma,» rääkis kannatanute advokaat. Nüüd võib kuriteo raskusastme muutmist nõuda vaid prokurör, kusjuures ka eri astmete kohtud ei saa raskusastet ümber vaadata.

Saate «Insight» eetrisse minemise ajaks (12.01) oli Lopatnikov kinni peetud.