Metsavahendusfirmade ebaseaduslik andmebaas pandi kinni

Kui veel eile oli leheküljel «www.work.land24.ee» võimalik vastavate salasõnadega sisse logida, siis täna pärast Postimehes avaldatud artikleid on lehekülg kinni pandud.

Kuigi kõik andmed on kustutatud võib otsingumootori puhverserverist leida viimase viite sellelaadse lehekülje olemasolule, kus on selgelt näha, et nimetatud andmebaas on tegelenud just metsaandmete hoiustamisega.

Postimees kirjutas täna, et nimetatud andmebaas viib kokku inimeste nimed, sünniajad, telefoninumbrid ja andmed metsakinnistute kohta. Vahendajad omakorda kasutavad telefoninumbreid, mida sidefirmade kliendid pole lubanud avalikustada ning samuti selliseid andmeid metsa kohta, mis ei tohiks kuidagi keskkonnaagentuuri metsaregistrist kättesaadavad olla.

Andmekaitse inspektsioonini jõudsid esimesed vihjed metsaregistri võimaliku lekke kohta juba möödunud aasta suvel, kui oli selge, et metsaomanikke kimbutavad helistajad ei vali numbreid juhuslikult.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep selgitas Postimehele, et keskkonnaagentuuri hallatavas metsaregistris on valitsenud suur korralagedus ning registrile pääses ligi suur hulk inimesi, kelle tegevusest ei jäänud alles mingit jälge.

