Kesselaiu ainus elanik vajas jääsupi tõttu abi

Kõigepealt tuli Saare maavalitsusest palve, et jäävangi jäänud Kesselaiu saarevahile läheks appi üks inimene, kellele tuleks hiljem järele minna, kirjutab Saarte Hääl. «Uurisime abivajamise sisu ja leidsime, et kergem on seal ise ära käia, kui hakata kedagi sinna ja tagasi transportima,» ütles Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu.

Saarevaht Elsa Vatteril on ligemale 36 mägiveist, kellele oli vaja heinarullid karjamaale välja viia, ja merepäästemeeskond tegi ka selle töö ära.

Elsa Vatter on pärast abikaasa surma olnud Kesselaiul juba kolm kuud ainus elanik. «Eile tõid päästemehed ka leiba, saia, vorsti, tavaliselt uurivad naabrid, mis vaja on, et saarele tulles saaks poest võtta.» Vatter nentis, et üksindus hakkab pikapeale ikka rõhuma, aga järjest pikenevad päevad muudavad olemise hulga rõõmsamaks.