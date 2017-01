Mihkelson osaleb Trumpi ametisse nimetamise tseremoonial

Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikide 45. presidendi Donald Trumpi ametisse nimetamise tseremoonial NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee delegatsiooni koosseisus, teatas riigikogu pressiesindaja.

Mihkelsoni sõnul on Washingtonis toimuvatel kohtumistel tähelepanu keskmes kaitsealase koostöö tugevdamine ning transatlantilise koostöö jätkamine. «Eesti huvides on astuda kõik sammud, mis tugevdavad Euroopa ja USA koostööd,» ütles ta.

Mihkelson rõhutas, et Ameerika on olnud ning jääb Eesti jaoks oluliseks liitlaseks, mistõttu on tähtis jätkata edukat koostööd ka uue administratsiooni tööperioodil.

Mihkelson tõstis ühtlasi esile liitlaskoostöö ning usalduse tähtsust suhetes Ameerika Ühendriikidega. «Lääne ühtsus ja liitlaskoostöö on olnud kindlaks aluseks rahu ja stabiilsuse kestmisele ka kõige keerukamatel aegadel. USA on liidrirollis lääneliitlaste seas ja NATOl on selles keskne roll,» ütles ta.