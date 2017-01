Raadio 4 ajakirjanik esines apteegiketi kliendiajakirjas ilmunud reklaamis

Reklaamtekstis pealkirjaga «Särav ilme kahe minutiga!» räägib end noore ema ja raadiosaate ning aktiivse blogijana tutvustav Vaiser, et avastas hiljuti enda jaoks uue tõhusa vahendi tumedate silmaalustega võitlemiseks. «Kreem Remescar Eye Bags & Dark Circles toimib kolmel suunal: värskendab kapriisset nahka silmade all, pinguldab seda ja eemaldab tumedad silmaalused. Seda kõike on tunda kohe pärast kreemi kasutamist,» ütleb Vaiser reklaamtekstis. Kreemi reklaamiv ettevõte Sylphar nv on registreeritud Belgiasse.

Vaiser kommenteerib esmalt, et tema selles probleemi ei näe. Ta möönab, et mõtles võimaliku huvide konflikti peale, kuid leidis, et kuna reklaamis ei mainita, et ta töötab rahvusringhäälingus, siis eetilist vastuolu ei teki.

«Kuna üks minu hobidest on kosmeetika, siis see neiu pöördus minu poole ja ma kirjutasin kreemist oma Facebooki suletud grupis. See oli lihtsalt sõbralik pakkumine. Meil on sellised reeglid, et ajakirjanikud reklaamis ei osale, aga seal reklaamis ei mainitud, et olen Raadio 4 ajakirjanik ning seepärast ma nõustusin,» põhjendas ta.

«Ma olen tegelikult ajakirjanik ja ma ei osale reklaamis. See oli esimene ja ainuke kord.»

ERRi raadioajakirjanik kinnitas, et mingit rahalist tasu ta reklaamis osalemise eest ei saanud. Kas Raadio 4 toimetus teadis, et ta reklaamis osaleb? «Ma ei tea, sest ma ei ole seda veel arutanud,» vastas Vaiser eile.

Vaiser tõdes, et tõstatatud küsimused on talle siiski arusaadavad ja ta lubas, et rohkem reklaamis ei osale. «Ma olen tegelikult ajakirjanik ja ma ei osale reklaamis. See oli esimene ja ainuke kord.»

Ajakirjanduseetika koodeks sätestab, et ajakirjanik peab olema sõltumatu. Ajakirjanik ei võta vastu ametikohti, soodustusi, tasu ega kingitusi, mis tekitavad seoses tema ajakirjanikutööga huvide konflikti ja võivad vähendada tema usaldusväärsust.

ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk tõdeb, et ERRi ajakirjanikel ei ole sobilik esineda kommertsreklaamides. «See võib tekitada ajakirjanikul huvide konflikti, kui ta antud valdkonna teemasid kajastab. Ajakirjanik peab tagama, et tema sõltumatus ei oleks kahtluse alla pandav,» kinnitas Tammerk.

Tammerki sõnul selgitas talle Raadio 4 peatoimetaja Mary Velmet, et ajakirjanikuga on vesteldud ja ta tunnistab eksimust. «Edaspidi on toimetused hoolikamad, et ajakirjanike huvide konflikte vältida,» lubas ajakirjanduseetika nõunik.