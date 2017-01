Ukraina president Petro Porošenko saabub homme Tallinnasse

Muu hulgas tulevad arutlusele Ukraina ja Euroopa Liidu suhteid, olukord Ida-Ukrainas ning Ukraina reformiprotsessi hetkeseisu.

«Ukraina on ja jääb Eestile oluliseks partneriks, kelle käekäik on meile väga oluline ja kelle heaks me panustame oma parimal võimalikul moel. Olgu selleks kahe riigi kaitse- ja majanduskoostöö või Ukraina reformide toetamine ja viisavabaduse jõustumine Euroopa Liiduga,» ütles eelseisvat kohtumist kommenteerides peaminister Jüri Ratas.

«Äärmiselt oluline on aga Ida-Ukraina konflikti rahumeelne lahendamine, mille heaks teeb Eesti kõik endast oleneva ka Euroopa Liidu eesistujana,» lisas ta.