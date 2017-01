Ossinovski: alkoholireklaami keelamine Facebookis pole keeruline

«Me plaanime Soome eeskujul keelata alkoholireklaami sotsiaalmeedias, see on kasvava mõjuga ja ennekõike noori mõjutav reklaamiliik,» rääkis töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski Vikerraadio hommiksaates.

Ministri sõnul on tegu Euroopa ja maailma kontekstis väga uudse lahendusega. «See tundub olevat raske ülesanne , aga ei olegi,» sõnas minister enesekindlalt. Ossinovski sõnul on reklaamikeelu vastaste põhiline argument, et ei ole võimalik kontrollida, kui keegi paneb välismaal Facebooki üles Eestile suunatud reklaami.

Ossinovski tõi näiteks tubakareklaami keelu, mis kehtib juba 15 aastat. «Põhimõtteliselt võib tubakafirma USAs panna üles reklaami, mis on Eestile suunatud, et kas me alustame kriminaalasja või väärteomenetlust, et tõenäoliselt ei saavuta me sellega midagi,» rääkis minister. Ta lisas, et tõenäoliselt sellist olukorda ei tule, sest neid reklaame lihtsalt ei ole ja selleks on mitmeid põhjuseid.

Ossinovski sõnul ettevõtted üldiselt ei riku seadusi. «Nii Facebook kui Google on öelnud et nad järgivad siseriiklike seadusi ja sellele vastu ei hakka,» selgitas minister. Kui Eesti alkoholitootja hakkaks variisikute vahendusel tegema sotsiaalmeedias reklaami, siis usub minister, et avalik arvamus oleks vastav. «Ma arvan, et seda ei tehta,» oli ta veendunud. Ossinovski sõnul on Soome suutnud Facebookiga kokkuleppida, et alkoholitootjate poolt ülespandud postitusi pole võimalik jagada, et need ei leviks reklaamina.