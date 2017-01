Simson: tasuta ühistransporti uuest aastast ei tule

«Tänasel päeval sõlmivad maakonna bussiliinide graafikuid ja lepinguid maavalitsused, mis kaovad ära 1. jaanuarist 2018,» ütles majandusminister Kadri Simson (Kesk) ERR raadiouudistele. Ministri sõnul võib olla kindel, et oma ameti kaotavad maavanemad ei ole kõige innukamad tasuta ühistranspordi ettevalmistamisel.

«Nii et 1. jaanuarist ühistransport ei käivitu,» tunnistas Simson. Seni on tegelenud maakondlike transpordiküsimustega maavalitsused ja nende kadumisel võtavad need ülesanded üle maakondlikud ühistranspordikeskused. Viieteistkümnest maakonnast on need praegu olemas neljas.

«Sel hetkel, kui maavalitsus pole ja ühistranspordikeskust pole jõutud veel luua, peab ülesande ajutiselt üle võtma maanteeamet,» selgitas Simson. Ta toonitas, et maakonnasisese ühistranspordi korraldamiseks on valdavalt sõlmitud seitsme- kuni kümneaastased lepingud ja need jäävad kehtima.

Simson loodab, et tasuta ühistransport õnnestub käivituda 2018. aasta jooksul.