TS Laevad tuleb praamisabas passivatele inimestele vastu

Enne pidi lisareisi tegemiseks olema täidetud kaks tingimust – autode järjekord pidi olema vähemalt 100 meetrit pikk ja ootejärjekord sadamas üle kahe tunni. Nüüd aga muutuvad need tingimused lõdvemaks.

Nimelt jõudsid TS Laevade ja majandusministeeriumi esindajad eile pärastlõunal toimunud kohtumisel arusaamisele, et suurema nõudlusega aegadel saab laevaoperaator olla paindlikum lisareiside tegemisel.

«Ehk juhul, kui sadama-ala on sõidukeid täis ja järjekord suurenemas, siis võib TS Laevad teha ka lisareisi juhul, kui järgmise reisini on vähem kui kaks tundi ja laevaoperaatoril on laev, mis ei tee parasjagu graafikureise,» kommenteeris TS Laevad juht Kaido Padar.

Ka jaanuarikuu näitas, et reisijate arv on suurenemas: võrreldes eelmise aastaga reisis mandri ja suursaarte vahel ligi 8000 reisijat ja veeti 2800 sõidukit rohkem. Padari kinnitusel soovivad nii TS Laevad kui majandusministeerium, et reisimine saartele ja tagasi oleks võimalikul mugav ja probleemidevaba.

«Aga tegemist on kõikuva nõudlusega teenusega, kus nõudlus on muutlik nii reiside kellaaegade, päevade kui kuude lõikes ja kahtlemata tuleb endiselt ette päevi ja reise, mil ooteajad jäävad isegi juhul, kui liinil on kaks või kolm laeva,» tõdes Padar.

Seetõttu soovitab ta inimestel võimalusel oma reisi ette planeerida ning soetada ülesõidupilet varakult juba e-teenindusest.