Valitsuse vahetus on tõstnud Keskerakonna, kuid langetanud SDE ja IRLi toetust

Ta tõi esile, et juba kolmapäevast saavad madala sissetulekuga inimesed deklareerida tulumaksutagastuse ning mõne aja pärast laekub see nende kontole. «See toetab töötamist ja kasvatab majandust. Reiting ei rahulda erakonda ja meil tuleb jätkuvalt tõsiselt tööd teha ja oma seisukohti kaitsta. Usun, et tõstame oma tegude ja otsustega inimeste usaldust IRLi suhtes,» lisas Karus BNSile.

Helme: EKRE toetuse tõusu taga on eestluse kaitse

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni juhi Martin Helme sõnul on EKRE reitingu tõusu taga erakonna selge positsioon eesti keele ja kodakondsuse kaitsel. «13 toetusprotsenti näitab EKRE positsiooni stabiilsust ja ulatub viimaste kuude näitajast üles poole. Ma ei kahtle hetkekski, et pärast valitsuse vahetumist on just EKRE olnud kõige jõulisemalt asunud eesti keele ja kodakondsuspoliitika kaitsja rolli. See on kooskõlas meie partei aadetega,» ütles Helme BNSile.

Et sotsiaaldemokraadid on populaarsust kaotamas, on Helme sõnul tingitud mitmest asjaolusid. «Esiteks sotsiaaldemokraadid ajavad pöörast poliitikat, olgu see siis rahvusteemadel või erinevate keeldude rakendamise asjus. Kellelgi pole sisulisi vastuväiteid, et alkoholipoliitika vajab korrigeerimiswt, kuid viis, kuidas sotsid seda teevad, ajab rahval karva turri,» arutles Helme.

Tema sõnul on ametlikult küll kodakondsusteemadel senise korra lõdvendamise asjus eestkõnelejaks Keskerakond ja Jüri Ratas, kuid kõik ju teavad, et sotsiaaldemokraate selles küsimuses usaldada ei saa. «Ja see, et IRL sellises koalitsioonis populaarsust juurde ei võida, on ju loomulik,» märkis Helme.

EKRE fraktsiooni liidri sõnul väljendab asjaolu, et koalitsiooni populaarsus on langustrendis, rahva pettumust uue võimuliidu suhtes. «Inimesed on aru saanud, et mingit uut poliitikat ja värskust pole tulnud,» rõhutas Helme ja prognoosis, et kevadeks langeb võimuliidu populaarsus veelgi. «Aprilliks ja maiks on uued trendid selged ja tekivad uued poliitilised jõuvahekorrad,» ütles Helme.

SDE: tulemus oli ootuspärane

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Kristen Kanarik sõnas tulemust Postimehele kommenteerides, et väike langus reitingus oli eeldatav. «Novembris-detsembris olime ju valitsuse vahetuse eestvedav erakond, mis lõi positiivse jõulise kuvandi. Jaanuarikuus on nüüd pilt loomulikult selgemaks saanud. Me oleme tugeval kolmandal kohal, kuid me ei ole ise peaministri erakond,» kommenteeris Kanarik. Tema sõnul on erakonnal hetkel pigem vaikne aeg, kus pole vaja teha suuri läbimurdeid ning tegeletakse uute positiivsete algatustega.

Kantar Emor esitab erakondade toetuse nende vastajate põhjal, kel on erakondlik eelistus olemas. Neid inimesi, kes ei osanud eelistada ühtki parteid, oli veebruaris 20,7 protsenti. Uuringufirma küsitles 3.–13. veebruarini veebiintervjuude käigus 882 valimisealist kodanikku vanuses 18–74 aastat. Jaanuaris Kantar Emor erakondade populaarsust ei uurinud.