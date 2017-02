«Radar»: LGBT filmide festival tekitab Rakveres segadust

Kohalikud arvavad sellest nii:

«Rakvere ei ole mingi pedepealinn,» kuulutab vabadussõja märki kandva baretiga Heino ja jätkab: «Üldse ei ole ilus, aga Ansip ütles, et see on perekond kui kaks meest lähevad ühe teki alla magama.»

«Mees mehele tagumikkupanek, see ei ole ilus,» lisab vestlusesse oma arvamuse rakverelane Arvi.

Festivali korraldavad kaks meest Teet Suur ja Keio Soomelt oma ühise ettevõtte MTÜ SevenBow alt. See on esimene kord Eesti kui seksuaalvähemused planeerivad väikelinnas avalikku üritust.

Teet Suur on 2013. aastast Rakvere linnakunstnik. Tema on see mees, kelle idee on olnud Rakvere iga-aastased vigurjõulukuused, millega on jõutud ka rahvusvahelisse meediasse.

Tandemi teine pool on Keio Soomelt, lapsest saati muusikas olnud maapoiss, kes on osalenud ka Laulukarussellis. Täna juhatab Keio nelja erinevat koori Virumaal ja oli Rakvere viimase Punklaulupeo peadirigent.

«Ma ei alusta vestlust nii, et tere, ma olen Keijo, ma olen gei,» ütleb Keijo enda kohta. «Ma ei ole tundnud otsest diskrimineerimist. On olnud muidugi seda, et kui kõnnin kuskil, siis sosistatakse, et näe «pede». Aga see on rohkem nende ütlejate probleem. Ma ei käi ju ringi ja ei näita näpuga, et hehee, hetero.»

15. veebruaril kell 15.00 arutati Rakvere volikogus, kas toetada Teet Suure ja Keio Soomelti planeeritavat filmifestivali 1500 euroga. Kui ülejäänud kaks päevakorrapunkti läksid libedalt, siis kolmas, mille raames otsustati raha jagamine filmifestivalile, tõi kaasa oodatud emotsioonid. Raha jagamise ettepanekud teevad tavaliselt spetsialistidest koosnevad komisjonid.

Rakvere kultuurikomisjon oli otsustanud, et LGBT festival saab 1500 eurot. Volikogu, mis tavaliselt usaldab komisjone seekord aga seksuaalvähemuste festivalitaotlust läbi ei tahtnud lasta. Kultuurkomisjoni juht, vaimulik Tauno Toompuu, reageeris sellega, et lahkus volikogu saalist. Volikogu liige Velvo Väli tõusis püsti ja küsis häält tõstes, et kuidas saavad volikogu liikmed otsustada festivalile raha andmise üle, kui neil pole õrna aimugi, mis festivali sisu on.

Sotsiaaldemokraat Rannar Vassiljev küsis irooniliselt, mis on filmifestiprogrammi sisu, et nad peavad ju tsensuuriga tegelema. Volikogu esimees Toomas Varek ütles, et ainult Vassiljev arvab, et nad peavad tegelema tsensuuriga.

Nii palju emotsioone ja tõsiste poliitikute ärritust ja mitte ainult üleval saalis, vaid ka all linnavaitsuse maja ees. Seal korraldas EKRE geifestivali vastase miitingu. Hinnanguliselt olid kohale tulnud kolmkümmend seksuaalvähemuste vastast.

«Seda festivali siia Rakveresse ei ole vaja. Tehku seda seal kuskil Euroopas,» ütleb Rakvere elanik, Arne Pikhof.

«Rakvere ei ole mingi pedede linn,» hüüab piketeerija Taimo Heinberg.

«Uue kinos ei sobi homo...» ei suuda kaaspiketeerija Arvi lauset lõpetada, sest Taimo lõikab sisse: "Ei-ei, see on jube! Jube!»

Tõsise teema teeb humoorikaks nüanss, et tegelikult ei tea miitingul osalejad, mille vastu nad võitlevad. Ja tõttöelda ei tea ka festivali korraldajad veel isegi, mis on festivali sisu.