Ivanova: Lasnamäe esinumbri kohast ilma jäetud Savisaar ei pruugi valimistel üldse osaleda

Ivanova ütles Postimehele, et kohtus Savisaarega pühapäeval ning muu hulgas arutasid nad ka kohalikeks valimisteks valmistumist. «Mainisin talle, et Tallinna nõukogu istungi päevakorras on punkt esinumbritest. Me arutasime tükk aega ja ta palus, et esitaksin ta Lasnamäe esinumbriks. Seda ma ka tegin,» rääkis Ivanova, kes pakkus nõukogus võimaliku esinumbrina välja ka eurosaadik Yana Toomi.

Samas toetas Keskerakonna Tallinna nõukogu erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekut nimetada Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes sai nõukogus 10 häält. Savisaart toetas nõukogus vaid Ivanova ning Toomi poolt ei hääletanud keegi.

Küsimusele, kuidas mõjutab Tallinna nõukogu otsus Savisaare võimalikku kandideerimist, vastas Ivanova, et ei oska tema eest rääkida. Samas juhtis ta tähelepanu, et Toom otsustas Tallinnas mitte kandideerida, ega välistanud, et samamoodi võib otsustada ka Savisaar.

«Ma ei usu, et Edgar Savisaar oleks nõus minema Lasnamäe nimekirjas välja teise numbrina näiteks. Ma ei usu seda lihtsalt, aga see on minu spekulatsioon, sest ma ei tea tema otsustest praegu,» rääkis Ivanova ja lisas, et on täiesti võimalik, et Savisaar loobub üldse valimistel osalemast.

Keskerakonna Tallinna nõukogu nimetas üleeile ka Mustamäe ringkonna esinumbri, kelleks sai Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas. Aas ütles eile ETV uudistesaates «Aktuaalne kaamera», et Keskerakonna linnapeakandidaadi kandidaatide hulgas on nii tema, Kõlvart kui ka näiteks haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Ivanova avaldas samuti arvamust, et Repsi saamine linnapeakandidaadiks pole välistatud. Tema sõnul on tellitud uuring, et selgitada pealinnas eri poliitikute populaarsust, ja selle tulemusi arvestatakse ka linnapeakandidaadi määramisel. Praegu pole uuringu tulemused tema sõnul veel selgunud.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.