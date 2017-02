19 Tartu Ülikooli töötaja avalik pöördumine seoses võimalike ahistamisjuhtumitega

Avalik pöördumine muutmata kujul:

Antud pöördumine on ajendatud 15. ja 21. veebruaril Eesti Päevalehes ilmunud artiklitest: «Tartu Ülikool keeldus uurimast doktorandi seksuaalse ahistamise kaebust» ja «Ahistamises süüdistatava TÜ professori endine alluv tunnistab: ta ahistas ka mind».

Pöördumisega soovime öelda, et me ei tolereeri ei vaimset ega füüsilist ahistamist ja toetame õiglase lahenduseni jõudmist sellistes kaasustes. Samas kinnitame, et meie töörühmas valitseb töörahu ning puuduvad igasugused mõnitamise, sõimu, ahistamise ja diskrimineerimise ilmingud oma professori poolt.

Me ei suuda mõista, miks tuuakse avalikkuse ette sündmused, mille käik ja tegelik olemus on veel välja selgitamata. Oleme veendunud, et senine ühepoolne ja eelarvamusi tekitav meediakajastus ei aita kaasa juhtumi objektiivsele lahendamisele. Palume mõista, et selliselt kandub üldistav ja negatiivne mulje kogu meie töörühmale. Tunneme, kuidas ilmunu õhutab skandaali ning pimesi avalikku süüdimõistmist. Seda ka meie tööga seotud episoodides, kus just meie võiksime olla abiks võimaliku konflikti analüüsimisel ja lahendamisel.

Meie töörühmas on 11 mees- ja 8 naisteadlast, kel kõigil on ühine eesmärk: teha maailmatasemel teadustööd. Ajakirjanduse jäetav mulje grupi töökultuurist on meie, hetkel selles töörühmas igapäevaselt külg-külje kõrval töötavate kolleegide hinnangul tegelikkusele mittevastav. Eksperimentaalteadus on sageli nii vaimselt kui ka füüsiliselt väljakutsuv – esineb tööalaseid vaidlusi ja stressist ning inimtüüpide sobimatusest tingitud konflikte. Siiski oleme saanud kõik konfliktid lahendatud professionaalselt ja täiskasvanulikult. Kinnitame, et keegi meist, allakirjutanutest, ei ole kogenud töörühma juhi poolset seksuaalset ahistamist, süsteemset tööalast mõnitamist, sõimu või eristavat diskrimineerimist. Ei suulisel ega kirjalikul viisil.

Kinnitame, et meie töörühm, aga usume, et ka instituut ja Tartu Ülikool teevad kõik endast oleneva, et tagada ahistamise ja diskrimineerimisevaba töökeskkond.

Pöördume avalikkuse poole omast initsiatiivist ja oma soovidest lähtuvalt.