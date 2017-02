Arhitekt Vaiksoo: soovin, et riigil ja minul oleks tulevik

«Ma olen väga suur Eesti patrioot ja mulle tundub, et Eestil läheb aina paremini. Ma olen üliõnnelik, et olen eestlane ja elan sellel maal,» rääkis arhitekt Raul Vaiksoo, kes sai tänavu presidendilt teenetemärgi.

Vaiksoo sõnul on ka tema osake riigist. «Mida ma endale saaksin soovida, et oleks tervist, et riik oleks õnnelik ja et nii riigil kui ka minul oleks tulevik,» ütles Vaiksoo.